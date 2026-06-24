Arméstaben Söker Detaljchef
Försvarsmakten / Personaltjänstemannajobb / Skövde Visa alla personaltjänstemannajobb i Skövde
2026-06-24
, Tibro
, Tidaholm
, Götene
, Skara
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Skövde
, Skara
, Mariestad
, Karlsborg
, Lidköping
eller i hela Sverige
Ett av arméstabens fokusområden är att bygga den nya armén. En armé som har fokus på arméns förmåga i fält och i detta bygga nya såväl som omstrukturera befintliga förband. Parallellt leder arméstaben förband såväl nationellt som internationellt. Arméstaben utvecklar och produktionsleder i armén ingående krigsförband samt underställda organisationsenheter som utgörs av förband och skolor.
Ovanstående kombinerat med att fortsatt etablera arméstaben som en sammanhållen och sammanhållande kraft gör att arbetsuppgifterna är mycket omväxlande, utvecklande och dynamiska. Vi är alla lösningsfokuserade och tar våra uppgifter och ansvar med stort engagemang där ALLT för armén är vår drivkraft.
Armén – när och där det avgörs!
Vill du vara chef över ett team högpresterande handläggare i olika roller? Arbeta med vidmakthållande av materiel i "hjärtat av" Försvarsmaktens största försvarsgren, Armén? Är du en problemlösande, uppgiftsfokuserad och kommunikativ person som trivs med att ta eget ansvar? Välkommen med din ansökan!
Om enheten
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår. TVK Mark ansvarar för materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom armén samt att säkerställa att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar.
TVK Mark består från januari 2026 av ett antal systemsektioner med ansvarsområden för Luftvärn, Soldatburna vapen, Fältarbetsmateriel, Indirekt eld, CBRN, Hjulfordon och Stridsfordon, samt en Samordningsssektion. Samordningssektionen utgör ett chefs- och funktionsstöd för TVK Mark.
Befattningen
Befattningen som detaljchef innebär planera, koordinera, stödja och leda våra handläggare inom teknisk tjänst. Tjänsten kan komma att innebära nära samarbete med Arméns förband, Försvarets materielverk (FMV) och industrin.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Personalansvar för sina medarbetare på detaljen. (Medarbetarsamtal, arbetsmiljö, uppföljning, rekrytering, utveckling etc.)
Leda detaljens arbete med att stödja systemsektionerna i frågor som rör teknisk tjänst, samordning, planering och uppföljning
Arbete sker nära din detalj vilket ger goda förutsättningar för ett närvarande och utvecklande ledarskap.
Befattningen innebära både komplexa och rutinmässiga arbetsuppgifter och därmed möjlighet för dig att växa in i rollen tillsammans med oss. Vi sätter värde på ömsesidigt förtroende, och du får stor egen frihet med eget ansvar att driva ärenden mot fastställda mål.Publiceringsdatum2026-06-24Kvalifikationer
Akademisk utbildning eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant.
Dokumenterad erfarenhet som chef eller ledande befattning med personal och verksamhetsansvar.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
God kunskap i Officepaketet
B-körkort
Meriterande
Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten.
Erfarenhet från att arbete med system PRIO.
Ledarskaps- eller chefsutbildning.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har lätt för att kommunicera och samverka med andra då arbetet omfattar flera kontaktytor. Du är ansvarskännande oh arbetar med ett coachande ledarskap och ät tryg i ditt ledarskap. DU har god förmåga avseende administrativt arbete, att strukturera och organisera samt har en god analytisk förmåga i kombination med god säkerhetsmedvetenhet.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.Övrig information
Kategori: Civil
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning för dig som idag inte är anställd i Försvarsmakten
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
För upplysningar om tjänsten kontakta:
Major Markus Bjärnetoft, Chef TVK MARK SAMO, nås via Försvarsmakten vxl 0171-15 70 00
Fackliga företrädare:
SACO – mailto:Saco-S-FM@mil.se
SEKO – Lola Ahlgren
OFR/O – Tobias Brandt
OFR/S – Claus Dehlin
Samtliga nås via Försvarsmakten vxl: 0171-15 70 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast den 2026-08-16. Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 30 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9976182