Arkivkonsult till ArkivIT
ArkivIT AB / Assistentjobb / Stockholm Visa alla assistentjobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos ArkivIT AB i Stockholm
, Eskilstuna
, Karlskrona
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
ArkivIT är ett konsultbolag med expertis inom digital arkiv- och informationshantering med tjänster inom våra områden Arkiv & Registratur, Dataskydd, Informationssäkerhet och E-arkiv. Företaget startades 2010, sedan dess har tjänsterna blivit fler, kompetensen bredare och vi fortsätter att växa. Våra konsulter är hängivna sitt yrke och bidrar med sin specialistkompetens till kunder runt om i hela Sverige.
Vår ambition är att ta hand om och värna om det digitala kulturarvet, och samtidigt stärka våra kunder inom modern e-förvaltning och informationshantering.
Om rollen Vi söker dig som har tidigare erfarenhet som arkivarie och som vill vidare i karriären som konsult!
Som konsult hos oss har du en variation av arbetsuppgifter inom arkiv och informationsförvaltning. Du ger stöd till våra kunder i olika branscher och hjälper dem upprätthålla högsta möjliga standard inom informationshantering. Du arbetar även strategiskt med styrande dokument inom informationsförvaltning samt utbildar och informerar om regler och lagstiftning. Din expertis kommer att göra dig till en eftertraktad rådgivare inom området.
Du kommer att ingå i vårt team "Arkiv & Registratur" och bli en del av ett kunskapsdrivet, nyfiket och engagerat gäng som gärna delar med sig av sin kunskap och ser stora fördelar i att arbeta brett över kompetensområdet. I denna roll arbetar du till viss del på plats hos kunden med möjlighet att arbeta på distans hemifrån, vilket varierar efter kundens behov och uppdragets karaktär.
Vi ser verkligen fram emot att välkomna dig som vår nya kollega! Publiceringsdatum2025-09-03Kvalifikationer
Högskoleutbildning inom arkivvetenskap med minst 60 hp eller motsvarande utbildning på högre nivå
Flerårig erfarenhet som arkivarie, e-arkivarie, IT-arkivarie eller motsvarande roll
Talar och skriver på svenska obehindrat
Personliga förmågor Vi söker dig som är flexibel, lyhörd och pragmatisk i ditt arbetssätt, med god förmåga att kommunicera ditt budskap på ett pedagogiskt sätt. Du är ödmjuk och noggrann, och trivs med att arbeta med varierande arbetsuppgifter i en vardag som sällan ser likadan ut. Du uppskattar omväxling och har lätt för att ställa om när förutsättningarna förändras - oavsett om det handlar om nya uppdrag, olika målgrupper eller skiftande arbetsmiljöer.
Vårt erbjudande till dig ArkivIT är ett kompetensbolag, vilket innebär att vi värnar om din utveckling och ger dig många möjligheter att öka dina kunskaper. Vi ser till att du utbildas årligen genom en kompetenspott och samlar alla medarbetare med jämna mellanrum, både fysiskt och digitalt, till kompetensforum där vi delar erfarenheter och inspirerar varandra. Dina kollegor är erfarna inom branschen och som arbetsgivare ser vi till att samla alla vid årliga events som sommarfest, julfest, påskfest, kick-offer och andra roliga händelser inom bolaget. I denna roll, har du en flexibel vardag där du lägger upp din egen arbetstid utifrån kundens behov.
Vi är måna om dig som medarbetare och värnar om en lärande miljö med öppet klimat och avsätter tid för reflektion och feedback.
Ansökan Vänta inte med din ansökan, vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas när vi hittat rätt kandidat. Vid frågor kring rollen eller företaget, är du välkommen att kontakta anastasia.pettersson@arkivit.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ArkivIT AB
(org.nr 556854-0883), http://www.arkivit.se/ Arbetsplats
ArkivIT Kontakt
Matilda Vergara Örtenmark matilda.ortenmark@arkivit.se 0739497093 Jobbnummer
9490925