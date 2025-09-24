Arkivassistenter till myndighet i Härnösand
2025-09-24
Är du en serviceinriktad administratör som trivs i en dynamisk miljö? Vi söker nu tre arkivassistenter till vår kund i Härnösand - en möjlighet att arbeta inom den offentliga sektorn och bidra till en effektiv verksamhet!
Om uppdraget Vi söker tre arkivassistent för ett konsultuppdrag på en myndighet i Härnösand. Uppdraget förväntas starta 27 oktober och pågår fram till september 2026, var av två konsulter kommer arbeta fram till september 2027. Tjänsten är på heltid och du arbetar på kundens kontor i Härnösand under kontorstider 08.00 till 16:30Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer till stor del bestå av att ta emot, packa upp, organisera och flytta om arkivmaterial vilket kräver en god fysisk förmåga. Arbetet innefattar även utlämnande av handlingar och olika typer av arkivvårdande arbete. Kvalifikationer
Grundläggande högskolebehörighet
Minst ett (1) års arbete med administrativa arbetsuppgifter
Kunskaper i MS Office eller likvärdig
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
B-körkort
Meriterande
Aktuell och relevant erfarenhet inom arkivarbete
Tidigare arbetat på myndighet/offentlig sektor
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 30/9.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg, annelie.hammarborg@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072-169 30 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
