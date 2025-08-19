Arkivassistent till Regionarkivet på Eriksborg i Västerås
Region Västmanland / Assistentjobb / Västerås Visa alla assistentjobb i Västerås
2025-08-19
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och serviceinriktad person som älskar att fördjupa dig i texter som kräver analys. Har du stark integritet, ett skarpt öga för kvalitet och vill vara med och göra skillnad på riktigt? Då kan du vara den vi söker till vårt härliga team på Regionarkivet som ligger på Eriksborg i Västerås!Publiceringsdatum2025-08-19Dina arbetsuppgifter
Som arkivassistent hos oss blir du en viktig länk i arbetet med att handlägga förfrågningar om utlämnande av journalhandlingar. Du kommer att ta emot och hantera ärenden från patienter, företag, vårdgivare och myndigheter via telefon, e-tjänster och mejl. Samtal där du behöver förstå och göra dig förstådd på engelska förekommer.
Arbetet innebär mycket läsning och noggrann sekretessbedömning av patientjournaler, samt diarieföring, informationssökning, dokumentation i flera olika IT-system och fakturering. I rollen kan även arbetsuppgifter som arkivering och skanning förekomma. Vissa arbetsmoment är fysiska och kan innebära att du behöver klättra på stegar i arkivdepåerna samt gå längre sträckor mellan olika arkivlokaler och till vår entrédörr.
Om arbetsplatsen
Regionarkivet är en del av Regionkontoret och tillhör där Regionstaben inom Region Västmanland. Vi är en verksamhet som arbetar med utlämnande av allmänna handlingar, sekretessbedömningar, dokumenthantering, utredningar, systemförvaltning, arkivering och e-arkivering, skanning och sökningar i både pappers- och e-arkiv.
Regionarkivet är placerat på Eriksborg i Västerås och här arbetar ett kompetent och välkomnande team bestående av arkivarier, förvaltningsledare, samordnare och arkivassistenter. Vår verksamhet spänner över ett brett område - från historiska handlingar från 1700-talet till moderna digitala uppgifter i dagens IT-system.
Hos oss möter du en arbetsplats med starkt utvecklingsfokus och ett genuint engagemang för att möta framtidens utmaningar inom arkiv- och informationshantering.
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym i Regionhuset på sjukhusområdet
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: Dina förmåner - Region Västmanland (regionvastmanland.se)
Nyfiken?
Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av administrativt arbete, gärna från vårdverksamhet eller offentlig förvaltning. För att lyckas i rollen behöver du ha mycket goda kunskaper i svenska språket, både muntligt och skriftligt, eftersom en stor del av arbetet innebär att läsa, analysera och tolka skriftlig information, bland annat journalanteckningar. Det krävs en djup förståelse för svenska för att på ett korrekt och rättssäkert sätt kunna utföra sekretessbedömningar och fatta beslut om utlämnande av handlingar.
Vi ser också att du har god datavana och en trygghet i att använda datorn som ditt huvudsakliga arbetsverktyg. Erfarenhet av och kunskap i journalsystemet Cosmic eller annat system för journalhantering är meriterande.
Det är positivt om du har en eftergymnasial utbildning, gärna inom administration, vård eller annan relevant inriktning. Då vi ibland har kontakt med personer som inte talar svenska är det viktigt att du i samtal kan förstå och göra dig förstådd på engelska. Det är också en fördel om du har erfarenhet av menprövning.
Vi söker dig som har stark integritet och tydliga värderingar kring rätt och fel, och som på ett omdömesfullt sätt kan hantera sekretessbelagd och känslig information. Du arbetar strukturerat och noggrant och har ett stort kvalitetsmedvetande, vilket är avgörande eftersom varje enskilt ärende måste hanteras omsorgsfullt och utan att forceras. För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara serviceinriktad och med ett vänligt och professionellt bemötande kunna hantera olika typer av ärenden och personer, även när du möter missnöje eller svåra samtal. Vi lägger också stor vikt vid din förmåga att samarbeta - hos oss bygger vi framgång genom att arbeta tillsammans och stötta varandra.
Anställningsvillkor
Tillsvidare, heltid med arbete på plats på Eriksborg i Västerås. Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2 september 2025
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats vid Regionarkivet på Eriksborg tisdag den 9 september och onsdag den 10 september.
Bifoga relevanta intyg och betygshandlingar med din ansökan.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Jobbnummer
9464032