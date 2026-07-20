Arkivassistent sökes till kund i Linköping
Adecco Sweden Aktiebolag / Assistentjobb / Linköping Visa alla assistentjobb i Linköping
2026-07-20
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Vi söker nu en konsult för ett uppdrag hos en organisation med behov av stöd inom arkivhantering. Rollen innefattar gallringsarbete samt andra arbetsuppgifter relaterade till flytt och organisering av fysiskt arkivmaterial.
Detta är ett heltidsuppdrag med arbetstider måndag till fredag kl. 07.30–16.00. Uppdraget startar den 1 september 2026 och pågår till och med 15 oktober 2026.
ArbetsuppgifterI rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Gallring av fysiska handlingar i enlighet med gällande lagstiftning och fastställda gallringsbeslut
Stöd vid nedpackning av akter inför flytt
Stöd vid uppackning i nya arkivlokaler
Handledning och stöd till extrapersonal som deltar i gallringsarbetetPubliceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av praktiskt arkivarbete, särskilt gallring av fysiska handlingar
Goda kunskaper i arkiv- och sekretesslagstiftning
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och självständigt
Erfarenhet av att handleda eller stötta andra i arkivrelaterade arbetsuppgifter
MeriterandeTidigare erfarenhet av arbete i samband med arkivflytt eller omorganisering
Erfarenhet av att handleda extrapersonal eller team inom arkivområdet
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du trivs med att arbeta självständigt, är lösningsorienterad och har en god samarbetsförmåga.
Om AdeccoAdecco är en global aktör inom HR och kompetenslösningar. Vi arbetar för att matcha rätt kompetens med rätt uppdrag, vilket är avgörande för våra kunders framgång. I Sverige erbjuder vi tjänster inom bemanning, rekrytering och interim.
Som anställd hos oss får du ta del av förmåner som kollektivavtal, friskvård, tjänstepension, försäkringar, möjlighet till kompetensutveckling samt konkurrenskraftig ersättning.
Ansökan och kontaktHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta:
Sebastian Crona
• ? sebastian.crona@adecco.se
Vid tekniska frågor om din ansökan, kontakta vår support:
• ? info@adecco.se
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Gamla Tanneforsvägen 92 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Adecco Kontakt
Tf Area Branch Manager
Sebastian Crona sebastian.crona@adecco.se Jobbnummer
10007107