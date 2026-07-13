Arkivarie vikariat
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2026-07-13
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Riksantikvarieämbetet är Sveriges myndighet för frågor om kulturarvet. Vi arbetar för att kulturmiljöer, kulturlandskap, kulturföremål och museer ska bevaras, användas och utvecklas. Vårt uppdrag styrs av regeringens mål för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet. Våra verksamheter finns i Visby, Stockholm och Tumba och vi bedriver även publik verksamhet vid besöksmålet Glimmingehus. Vi är cirka 250 anställda.
Riksantikvarieämbetets arkiv är ett forskningsarkiv med omfattande samlingar från 1600-talet och framåt. Förutom myndighetens arkiv inryms även donerade enskilda arkiv som rör kulturarvs- och kulturmiljösektorn, därtill finns stora bildsamlingar. Arkivets uppgift är att förvalta, utveckla och tillgängliggöra informationen så att den skapar nytta för användarna. Arkivet delar expedition och läsesal med myndighetens bibliotek. Arkivet har 13 tillsvidareanställda medarbetare och vi finns tillsammans med Riksantikvarieämbetets bibliotek i vackra, historiskt intressanta lokaler på Östermalm i centrala Stockholm.
Vi söker nu en vikarierande arkivarie som vill vara med och förstärka enheten i arbetet med ärendehandläggning och forskarservice.Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som arkivarie hos oss arbetar du tillsammans med kollegor i enhetens ärendehandläggning. I arbetet ingår också att granska och bedöma topografiskt ordnade handlingar utifrån gällande sekretesslagstiftning samt att ordna och registrera ritningar i Riksantikvarieämbetets myndighetsarkiv.
Din kompetens
Vi söker dig som har:
akademisk examen med inriktning mot arkivvetenskap om minst 60 hp, eller annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
studier i något eller flera relevanta ämnen, exempelvis arkeologi, historia, kulturgeografi, etnologi eller konstvetenskap
erfarenhet av ärendehandläggning eller forskarservice
erfarenhet av arbete som arkivarie, gärna inom offentliga kulturhistoriska arkiv
Det är meriterande om du har
erfarenhet av att ordna och registrera ritningar
erfarenhet av att granska och bedöma sekretess i ärenden
För att lyckas i rollen är du strukturerad och kvalitetsmedveten. Du arbetar självständigt, har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig efter förändrade behov i verksamheten.Övrig information
Anställningen är ett vikariat till och med 2026-12-31 och vi vill att du börjar så snart som möjligt. Tjänsten är placerad i Stockholm, med en möjlighet till distansarbete upp till 50 %.
Välkommen med din ansökan senast den 12 augusti 2026 med CV och personligt brev. Märk din ansökan med diarienummer RAÄ-2026-2311. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Se nedan gällande vilka veckor respektive kontaktperson finns tillgänglig för frågor under ansökningsperioden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Riksantikvarieämbetet
(org.nr 202100-1090), https://www.raa.se/
Storgatan 41 (visa karta
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114 55 STOCKHOLM Arbetsplats
Avdelningen för kulturarvsvetenskap, Arkivenheten Jobbnummer
10000478