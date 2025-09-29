Arkivarie till utbildningsförvaltningen
Stockholms kommun / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till enheten för arkiv, registratur och förvaltningsservice (ARF)
Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad är Sveriges största förvaltning med runt 16 000 anställda.
Förvaltningen ansvarar bland annat för drift och utveckling av stadens grundskolor och gymnasieskolor. Hos oss på enheten för arkiv, registratur och förvaltningsservice (ARF) får du inte bara ett jobb, du blir en del av ett proffsigt team i en av Sveriges mest komplexa och samhällsviktiga organisationer.
Funktionen består av fyra arkivarier, en arkivassistent och en teamledare som driver förvaltningens informationshantering och tillsammans stöttar den centrala förvaltningen samt drygt 170 skolor i Stockholm. Läs mer om utbildningsförvaltningen.
Vi erbjuder
Hos oss får du chansen att bli en del av ett team med erfarna medarbetare där du kan dra nytta av kollegornas breda kunskap samtidigt som du bidrar med din egen erfarenhet och kompetens. Vi erbjuder en arbetsplats präglad av kompetens, öppenhet och trygghet, där vi uppmuntrar självständigt arbete samtidigt som vi tar gemensamt ansvar för informationshanteringen. Vi erbjuder även:
Flexibel arbetstid och arbetsplats - vi tror på balans mellan arbete och fritid.
En modern arbetsmiljö - vi skapar utrymmen för både fokus och samarbete.
Möjlighet att påverka - vi lyssnar på idéer och testar nytt.
Ett meningsfullt uppdrag - vi bidrar till att skolor fungerar bättre varje dag.
Friskvårdsbidrag och semesterväxling.
Centralt belägen arbetsplats på Kungsholmen, nära tunnelbanan och pendeltåg.
Läs mer om våra förmåner.
Din roll
Som arkivarie hos oss arbetar du både självständigt och tillsammans i gruppen och du tar initiativ till och utvecklar rutiner för modern, effektiv och rättssäker informationshantering. Den passar både dig som har viss arbetslivserfarenhet och dig som är i början av din karriär.
Du kommer få möjlighet att arbeta med:
Ge alla våra skolor och central förvaltning hjälp och stöd i frågor som rör informationshantering.
Utveckla och förvalta vårt ledningssystem för informationshantering
Genomföra informationsvärderingar och gallringsutredningar
Vara en aktiv part i IT- och digitaliseringsprojekt
Utbilda våra skolor och central förvaltning i arkiv- och informationshantering
Bidra till att allmänheten får snabb och rättssäker tillgång till allmänna handlingar
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
Minst 60 hp i arkivvetenskap
Väldigt god kommunikationsförmåga i både tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
Aktuell erfarenhet av att ha arbetat med informationshantering inom offentlig förvaltning
Erfarenhet av utvecklingsarbete inom området informationshantering
Erfarenhet av information- och utbildningsinsatser
Erfarenhet att handlägga begäran av allmän handling (utlämnandefrågor)
Som person har du lätt för att anpassa, utveckla och lära dig nytt efter förändrade krav, förutsättningar eller omständigheter. Ditt stora intresse och engagemang för ditt arbetsområde lyser igenom i det dagliga arbetet och du bidrar till ett gott samarbete i de olika sammanhang du befinner dig i. Du är hjälpsam, vågar tänka nytt, är öppen för andra perspektiv, tar initiativ och får saker att bli gjorda.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper, din motivation och ditt engagemang för uppdraget.
En hälsning från din blivande samordnare
Hej! Jag heter Julia Norebring och kommer att vara din samordnare.
I min roll försöker jag vara ett stöd i vardagen - någon du kan bolla tankar och idéer med. Jag tror på att vi lär oss av att lyssna på varandra, använda den kompetens som finns i teamet och tillsammans ständigt utveckla vårt arbetssätt. Jag tycker det är roligt att vara delaktig och bidra till att vi tillsammans hittar vägar framåt. För mig är det viktigt att vi har en arbetsmiljö där vi känner oss trygga, har möjlighet att växa och kan känna stolthet över det vi gör - både som individer och som team.Publiceringsdatum2025-09-29Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. I den här rekrytering kan det komma att ingå tester som en del i bedömningen i samband med urval. Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
För frågor kring tjänsten under annonseringsperioden kontakta samordnare Julia Norebring.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, Pk-avd, ARF-enheten Kontakt
Julia Norebring, samordnare julia.norebring@edu.stockholm.se 08-50833840 Jobbnummer
9531939