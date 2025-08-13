Arkivarie till spännande infrastrukturprojekt
2025-08-13
För vår kunds räkning söker vi just nu en arkivarie konsult inom bygg och installation till kund i Solna. Uppdraget är på heltid och förväntas starta 2025-09-01 och pågå till och med 2025-12-31 med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Tillsammans med fyra kommuner och staten har ett avtal tecknats om utbyggnad av tunnelbanan och nya bostäder inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. I den efterföljande Sverige förhandlingen avtalades det även om ytterligare utbyggnad av ny tunnelbana.
Exempel på ansvarsområden: I arbetsuppgifterna ingår att vårda, ordna och förteckna arkiv där du kommer ha ansvar för både operativa och strategiska arbetsuppgifter. Du kommer att arbeta i en samhällsbyggande miljö där den främsta delen av informationen hanteras digitalt i projektverksamhet.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Ansvarar för att förvalta och vid behov uppdatera förvaltningens styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (såsom redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning, arkivförteckning).
Förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat i Visual Arkiv. Förbereda överlämning av analogt arkiv enligt allmänna arkivschemat för slutleverans till Regionarkivet. Stödja verksamheten i frågor för att säkerställa att allmänna handlingar hanteras enligt gällande regelverk
Övrigt: Start: 2025-09-01 Slut: 2025-12-31 Option: 6 månader Omfattning: 100% Placering: Solna Bakgrundskontroll: Säkerhetsprövning är en del av processen Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Formell utbildning inom arkivhantering.
Minst 4 års erfarenhet av självständigt arbete som arkivarie.
Dokumenterad erfarenhet av att förteckna arkiv enligt allmänna arkivschemat i Visual Arkiv från minst ett tidigare uppdrag.
Det är meriterande om du även uppfyller följande krav:
Dokumenterad erfarenhet att utveckla styrande respektive stödjande dokument inom diarieföring och arkivering (såsom redovisningsplan, hanteringsanvisningar, systemförteckning, arkivbeskrivning, arkivförteckning) från minst 3 tidigare uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av att genomfört bevarande och gallningsutredningar från minst 3 tidigare uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av att förteckna arkiv enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning från minst 3 tidigare uppdrag.
Dokumenterad erfarenhet av informationshantering som arkivarie i bygg- och anläggningsprojekt från minst ett tidigare uppdrag.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Corazon Wiksell på 070-586 93 11
Känn dig trygg som konsult hos Devotum Som konsult hos Devotum har du möjlighet att välja om du vill fakturera genom ditt eget bolag eller bli direkt anställd hos oss. Som anställd hos Devotum erbjuds du alltid schyssta villkor enligt kollektivavtal (Almega) som bland annat innefattar friskvårdsbidrag, tjänstepension och försäkringar.
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Corazon Wiksell corazon.wiksell@devotum.se 070-586 93 11
