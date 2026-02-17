Arkivarie till lågt uppdrag i Göteborg!

Bemannia AB (Publ.) / Bibliotekariejobb / Göteborg
2026-02-17


Visa alla bibliotekariejobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Bemannia AB (Publ.) i Göteborg, Mölndal, Kungälv, Lerum, Härryda eller i hela Sverige

Har du gedigen arkivkompetens och vill bidra i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en arkivarie för ett längre konsultuppdrag hos ett kommunalt ägt bolag, där du fungerar som stöd till arkivsamordnare och bidrar med kvalificerat arkivarbete vid behov.
Om uppdraget
Ett kommunalt ägt bolag med uppdrag att stärka och utveckla en hållbar destination söker nu konsultstöd inom arkivområdet. Bolaget verkar inom besöksnäring, kultur och evenemang och ingår i en större kommunal koncernstruktur.
Uppdraget avser perioden 1 mars 2026 till 28 februari 2029, med möjlighet till förlängning om maximalt tre månader enligt option. Behovet är löpande och vid behov under hela avtalsperioden och kan som mest uppgå till 20 % av heltid. Arbetet utförs huvudsakligen på plats i bolagets lokaler i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du fungerar som kvalificerat stöd till bolagets arkivsamordnare och bidrar med operativ och rådgivande kompetens inom arkivområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:

Ordna och strukturera arkivmaterial

Upprätta och uppdatera arkivförteckningar

Ta fram underlag för bevarande- och gallringsbeslut

Verkställa gallring enligt fattade beslut

Säkerställa att arkivhantering sker i enlighet med gällande regelverk

Ge stöd och vägledning i arkivrelaterade frågor

Arbetet kräver självständighet, noggrannhet och god kännedom om arkivlagstiftning och kommunala processer.

Publiceringsdatum
2026-02-17

Kvalifikationer
Dokumenterad kompetens och erfarenhet som arkivarie

Erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv

Erfarenhet av att ta fram bevarande- och gallringsframställningar

Kunskap om tillämpning av arkivlagstiftning inom offentlig verksamhet

Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat

Meriterande

Erfarenhet från kommunal verksamhet eller kommunalt bolag

Erfarenhet av att ge stöd till arkivsamordnare eller motsvarande funktion

Vana av att arbeta i större koncern- eller bolagsstruktur

Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7241501-1847264".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemannia AB (Publ.) (org.nr 556626-8347), https://career.bemannia.se
Göteborgs Centralstation (visa karta)
411 03  GÖTEBORG

Arbetsplats
Bemannia

Jobbnummer
9748591

Prenumerera på jobb från Bemannia AB (Publ.)

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Bemannia AB (Publ.):