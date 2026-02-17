Arkivarie till lågt uppdrag i Göteborg!
Har du gedigen arkivkompetens och vill bidra i en samhällsviktig verksamhet? Vi söker nu en arkivarie för ett längre konsultuppdrag hos ett kommunalt ägt bolag, där du fungerar som stöd till arkivsamordnare och bidrar med kvalificerat arkivarbete vid behov.
Om uppdraget
Ett kommunalt ägt bolag med uppdrag att stärka och utveckla en hållbar destination söker nu konsultstöd inom arkivområdet. Bolaget verkar inom besöksnäring, kultur och evenemang och ingår i en större kommunal koncernstruktur.
Uppdraget avser perioden 1 mars 2026 till 28 februari 2029, med möjlighet till förlängning om maximalt tre månader enligt option. Behovet är löpande och vid behov under hela avtalsperioden och kan som mest uppgå till 20 % av heltid. Arbetet utförs huvudsakligen på plats i bolagets lokaler i Göteborg.
Detta är ett konsultuppdrag via Bemannia.
Dina arbetsuppgifter
Du fungerar som kvalificerat stöd till bolagets arkivsamordnare och bidrar med operativ och rådgivande kompetens inom arkivområdet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ordna och strukturera arkivmaterial
Upprätta och uppdatera arkivförteckningar
Ta fram underlag för bevarande- och gallringsbeslut
Verkställa gallring enligt fattade beslut
Säkerställa att arkivhantering sker i enlighet med gällande regelverk
Ge stöd och vägledning i arkivrelaterade frågor
Arbetet kräver självständighet, noggrannhet och god kännedom om arkivlagstiftning och kommunala processer.Publiceringsdatum2026-02-17Kvalifikationer
Dokumenterad kompetens och erfarenhet som arkivarie
Erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv
Erfarenhet av att ta fram bevarande- och gallringsframställningar
Kunskap om tillämpning av arkivlagstiftning inom offentlig verksamhet
Förmåga att arbeta självständigt och strukturerat
Meriterande
Erfarenhet från kommunal verksamhet eller kommunalt bolag
Erfarenhet av att ge stöd till arkivsamordnare eller motsvarande funktion
Vana av att arbeta i större koncern- eller bolagsstruktur
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 25 februari.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Sanna Perjons, sanna.perjons@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 070 884 96 00
