Arkivarie till Folkhälsomyndigheten
2025-12-22
Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling.
Vi söker en engagerad arkivarie med högskoleutbildning i arkivvetenskap och gedigen kunskap om regelverket för statlig arkivverksamhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta med gallringsutredningar, ta emot arkivleveranser till vårt e-arkiv och pappersarkiv - och samtidigt utveckla din kompetens i en dynamisk miljö. Om du gillar struktur, kvalitet och samarbete - är det här din chans att göra skillnad! Läs mer och ansök idag.
Vad ska du jobba med?
Som arkivarie kommer du att:
• Genomföra bevarande- och gallringsutredningar, uppdatera myndighetens dokumenthanteringsplan samt klassificeringsstruktur.
• Deltaga i arbetet med arkivleveranser till myndighetens e-arkiv samt delta i e-arkivets arkivvård.
• Delta i olika tvärfunktionella arbetsgrupper och bevaka arkivfrågor.
• Ta emot leveranser till myndighetens pappersarkiv.
• Ge råd och stöd samt delta i utbildningsinsatser på myndigheten.
• Arbeta med övrigt förekommande arbetsuppgifter hos arkivfunktionen.
Arbetet innefattar även hantering av sekretessbelagda handlingar. Sveriges medlemskap i Nato ställer ytterligare krav på myndighetens informationshantering.
Vem söker vi?
Krav för anställningen:
• Högskoleutbildning med 60 hp (40 poäng) i arkivvetenskap.
• Yrkeserfarenhet som arkivarie inom offentlig verksamhet.
• Gedigen kunskap om regelverket för statlig arkivverksamhet.
Utöver det ser vi dessa kompetenser, förmågor och erfarenheter som viktiga för att du ska trivas hos oss:
Mycket stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av gallringsutredningar.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift.
• Baskunskaper i engelska, i både tal och skrift.
• Vi fäster mycket stor vikt vid personliga egenskaper. Som arkivarie behöver du ha en utpräglad ansvarskänsla för arbetsuppgifterna, ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Dessutom behöver du ha en god samarbetsförmåga samt vara serviceinriktad.
Stor vikt läggs vid:
• Erfarenhet av arbete med e-arkiv.
• Yrkeserfarenhet som arkivarie inom statlig verksamhet.
Vad gör enheten?
Enheten för arkiv och dokumenthantering ansvarar för myndighetens arkiv och registratur och fastställer myndighetens dokumenthanteringsplan. Enheten utreder bevarande och gallring samt ansvarar för myndighetens redovisning av allmänna handlingar genom diarieföring, arkivredovisning inkluderande klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan. Därtill ansvarar även enheten för arkivvården. På enheten finns både registratorer och arkivarier som arbetar tätt ihop även om de huvudsakliga ansvars- och arbetsuppgifterna skiljer sig åt.
Hur är det att jobba på Folkhälsomyndigheten?
Vi erbjuder utvecklande arbetsuppgifter där du kan påverka och göra skillnad. Oavsett vad du jobbar med är du med och bidrar till samhällsnytta. Det gör du tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor i stimulerande samarbeten. Folkhälsomyndigheten är en arbetsplats som strävar efter att ge lika möjligheter till alla och att vara fri från diskriminering. Myndigheten har sin verksamhet i Solna och Östersund.
Medarbetarskap och kultur på Folkhälsomyndigheten
Om anställningen
Du kommer att anställas som handläggare med placering på vårt kontor i Solna. Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker snarast enligt överenskommelse.
Som anställd vid Folkhälsomyndigheten kan du komma att bli krigsplacerad. Vissa tjänster är placerade i säkerhetsklass där svenskt medborgarskap kan vara ett krav. Säkerhetsprövning kommer då genomföras i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585).
På myndigheten kan det finnas möjlighet att teckna överenskommelse om distansarbete upp till 40 procent av din arbetstid.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om anställningen är du välkommen att kontakta enhetschef Britt-Marie Larson, telefon 010- 205 25 05.
Fackliga företrädare är för SACO Pi Zetterquist, telefon 010-205 22 95, och för OFR/S Jessika Spångberg, telefon 010-205 29 22.
Publicering sdatum2025-12-22
Välkommen med din ansökan till befattningen som arkivarie hos oss!
Vi har valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. I stället ansöker du med ditt CV och genom att besvara urvalsfrågor. Målet är att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess. Arbetspsykologiska tester och arbetsprov kan komma att användas som en del i rekryteringsprocessen.
Vänligen ladda upp relevanta examensbevis i samband med din ansökan.
Läs i ansökningsformuläret hur du går tillväga om du har skyddade personuppgifter.
Ansök senast 2026-01-06 via myndighetens webbplats.
Arbetsgivarens diarienummer: 05192-2025-2.1.1 Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Folkhälsomyndigheten
(org.nr 202100-6545), http://www.folkhalsomyndigheten.se Jobbnummer
9658709