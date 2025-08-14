Arkivarie sökes till myndighet - Söderhamn
2025-08-14
Vi söker dig som trivs i en roll med både ordning och struktur, och som brinner för att arbeta med arkiv och informationshantering. Kanske kan detta var något för dig? Läs gärna vidare!Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vi på Perido söker nu efter en arkivarie till vår kund, en svensk myndighet. Tjänsten är placerad i Söderhamn.Arbetsuppgifter
I denna tjänst kan följande arbetsuppgifter förekomma:
Framtagning och utlämnande av information från fysiska arkiv, historiska samlingar, etc.
Ordna och förteckna arkiv
Upprätta arkivredovisning upprätta informationshanteringsplan, göra bedömningar avseende innehåll i handlingar för vad som måste bevaras och vad som kan gallras, samt hur handlingar ska förvaras
Delta i upprättandet av riktlinjer och styrande dokument för det interna arkivarbetet
Dina egenskaper
Du är noggrann och strukturerad, med en utmärkt förmåga att organisera och hantera stora informationsmängder. Du har ett analytiskt sinne och kan bedöma materialets relevans och användningsområde. Rollen kräver också att du är serviceinriktad och kommunikativ, då du samarbetar med kollegorna, men som tidigare nämnt sker arbetet självständigt.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan, varmt välkommen med den redan idag!Kvalifikationer
Högskoleutbildning eller likvärdig utbildning och minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete. Alternativt, minst tre (3) års arbetslivserfarenhet som arkivarie
Praktisk erfarenhet av offentlig verksamhet
Kunskaper i MS Office eller likvärdigt kunskaper om dokument- och ärendehanteringssystem (exempelvis Public360, W3D3, Platina, Iipax One Visual Arkiv m.fl.)
Kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och arkivariers funktion och ansvar
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som i skrift
Kunskap i standarder som OAIS, METS, PREMIS, PAIMASTjänstens omfattning och tillträde
Heltid, konsultuppdrag i 6 månader. Start 2025-09-01.Så ansöker du
Ansökan görs på vår hemsida perido.se/. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval sker löpande. Notera att viss information gällande uppdraget och/eller kundföretaget medvetet kan ha utlämnats från annonsen, först vid kontakt med ansvarig rekryterare får du all information som du behöver.
Ansvarig rekryterare för denna tjänst är Charlotte Crowley som kan nås på mejl charlotte.crowley@perido.se
. Om du har frågor eller funderingar så är du även välkommen att kontakta oss på fraga@perido.se
så svarar någon av våra rekryteringskommunikatörer dig. Ange alltid tjänstens referensnummer 35184 i ämnesraden.
Om Perido
Om Perido

Varför heter vi Perido? Det kommer från det latinska ordet Peridoneus som betyder "väl matchad". Att matcha vår konsults kompetens och karriärinriktning med våra kunders behov är det vi är allra bäst på! Perido är ett konsult- och rekryteringsföretag inom tjänstemannasektorn som hjälper dig till nästa steg i yrkeslivet och vår vision är att alla ska trivas och vara engagerade på jobbet.
