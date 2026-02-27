Arkivarie/registrator för uppdrag
2026-02-27
Till en statlig myndighet söker vi nu en erfaren arkivarie/registrator för ett konsultuppdrag med start så snart som möjligt. Uppdraget är planerat till september 2026 med möjlighet till förlängning.
Du kommer att bistå verksamheten med:
• Diarieföring av inkommande och utgående handlingar
• Hantering av vissa ärenden enligt gällande regelverk
• Övriga sedvanliga arbetsuppgifter inom registratur och ärendehantering
Arbetet sker i nära samarbete med befintliga registratorer och i enlighet med myndighetens rutiner och processer.
Vem är du?
För att vara aktuell för uppdraget har du mångårig erfarenhet av arbete som registrator vid statlig myndighet och mycket god kunskap om regelverket för diarieföring inom statlig verksamhet. Du är väl förtrogen med sedvanliga arbetsuppgifter inom registratur och hanterar diarieföring och ärenden självständigt, strukturerat och i enlighet med gällande lagar, föreskrifter och interna riktlinjer.
Du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete, med hög kvalitetsmedvetenhet och förståelse för rättssäkerhet. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta nära kollegor och andra funktioner inom myndigheten. Samtidigt har du ett helhetsperspektiv och förstår registraturens betydelse i verksamhetens samlade processer. Du har ett professionellt och gott bemötande och bidrar till ett välfungerande samarbete både internt och externt.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
