Arkivarie med samordningsansvar och fokus på digitala system
Stockholms kommun / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2025-09-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Är du arkivarie och intresserad av digitala system? Gillar du tanken om att få ta ett större ansvar där du dessutom får arbeta utvecklingsinriktat? Då kan denna tjänst vara något för dig.
Tjänsten avser ett vikariat till och med årsskiftet 2026 med chans till förlängning.
Välkommen till oss
Kanslienheten består av åtta medarbetare plus enhetschef. Vi ansvarar för registratur, nämnd, arkiv, dataskydd, informationssäkerhet, juridik och ILS-samordning. Genom vårt arbete bidrar vi till att skapa förutsättningar för en effektiv och ändamålsenlig styrning, uppföljning och utveckling i hela organisationen. Vårt fokus är en modern, rättssäker och effektiv informationshantering för förvaltningen. Vi jobbar också för en god offentlighetsstruktur samt en effektiv och förtroendefull hantering av nämndadministrationen.
Arbetsplatsen är i Farsta Centrum med närhet till tunnelbana och en galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping.
Vi erbjuder
• ett öppet klimat där vi har stort förtroende för varandras kompetens
• en arbetsplats i ständig utveckling
• personlig utveckling och kompetensutveckling
• friskvårdsbidrag eller friskvårdstid 1h/vecka under arbetstid
• flextid samt vinter- och sommartid.
Din roll
Som arkivarie kommer du vara ansvarig för samordningen av förvaltningens arkivverksamhet och arbetet i enhetens arkivgrupp. Alla medarbetare har varsitt fokusområde och ditt kommer vara arkivuppgifter kopplade till digitala system (bland annat sociala system) där du är en viktig länk för stadens informationshantering.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår också att:
• värdera, bevara, gallra samt planera och genomföra leveranser
• ge råd, stöd och utbildning till hela arkivorganisationen kring arkiv- och informationshantering, följa upp ansvarsfördelningen samt säkerställa efterlevnad av rutiner
• leda och delta i utvecklingsprojekt av arkivfrågor och informationshantering
• ta fram styrdokument såsom arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur, bevarandeförteckning och hanteringsanvisningar
• ordna, vårda och förteckna arkiv enligt gällande regelverk
Du kommer dessutom sköta förvaltningens formella kontakter med Stockholms stadsarkiv och Stadsdelsarkivarierna.
Din kompetens och erfarenhet
För den här rollen behöver du ha minst 60 poäng arkivvetenskap.
Dessutom behöver du ha:
• flerårig och aktuell erfarenhet av att arbeta som arkivarie
• erfarenhet av och förståelse för digitala system (bla sociala system)
• erfarenhet av digitalt utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering
• mycket god förmåga i svenska språket, i både tal och skrift
Meriterande för tjänsten är om du har:
• arbetat som arkivarie inom kommunal verksamhet med fördel inom socialtjänst
• erfarenhet av att utbilda/ge informationsinsatser
• erfarenhet av att samordna och leda
För att lyckas i rollen hos oss ser vi att du har följande kompetenser:
Självgående: Du tar ansvar för ditt arbete genom att planera och driva dina processer framåt och uppnår resultat. Du trivs med att arbeta självständigt och i en konsultativ roll men du har förmågan att ta ledningen om det behövs.
Strukturerad: Du har förmågan att strukturera ditt arbete för att kunna jobba med olika uppgifter
parallellt. Du planerar och organiserar arbetet på ett effektivt sätt.
Utvecklingsinriktad: Du är proaktiv och drivande/aktiv i utvecklingsarbete. Är nytänkande och öppen för olika perspektiv.
Samarbetsförmåga: Du bidrar till ett gott samarbete genom att ha ett öppet, tillmötesgående och problemlösande förhållningssätt. Du ser kunskapsöverföring som en självklarhet, både till kollegorna och övriga samarbetsparter.
Serviceinriktad: Du är positiv, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och är lösningsfokuserad. Du trivs med att informera kollegor på alla nivåer på ett pedagogiskt och prestigelöst sätt.
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga färdigheter, förmågor och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2025-09-22Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5238". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Kanslienheten Kontakt
Mats Holmström/rekryteringskonsult mats.holmstrom@stockholm.se 08-50811735 Jobbnummer
9519507