Arkivarie med inriktning digitalisering och system
Utbetalningsmyndigheten / Bibliotekariejobb / Stockholm Visa alla bibliotekariejobb i Stockholm
2026-02-19
Vill du bidra till att lösa en av vår tids största samhällsutmaningar? Trivs du i en miljö som präglas av handlingskraft och samhällsengagemang?
Utbetalningsmyndigheten är en innovativ myndighet under utveckling. Genom att jobba hos oss får du vara med och forma en verksamhet som upptäcker, förhindrar och förebygger felaktiga utbetalningar och välfärdsbrott. Vi erbjuder en arbetsplats där du får stort ansvar och mandat att påverka. Hos oss gör din kompetens och ditt engagemang skillnad.
Ansvar och arbetsuppgifter
Som arkivarie ansvarar du tillsammans med en kollega för myndighetens arkivfunktion, där registraturen ingår.
Ni ansvarar både för nödvändigt utvecklings- och förvaltningsarbete och för det löpande operativa arbetet i form av rådgivning och hantering av registraturen. Du kommer att ha egna uttalade huvudansvarsromsråden enligt en ansvarsfördelning som du kommer att få vara med i att formulera, baserat på verksamhetens behov, egen bakgrund och intresse.
Myndighetens verksamhet, och därmed även arkivfunktionen, är fortfarande relativt ny och under utveckling, vilket betyder att det kommer att finnas flera utvecklingsaktiviteter. Bl a gäller det kopplat till den kommande anslutningen av kommunala välfärdsutbetalningar till myndighetens verksamhet för dataanalys och granskning. Vi arbetar även med införande av e-arkivlösning och ser över användningen av vårt nuvarande diarieföringssystem, som bl.a. ska uppgraderas till ny version. Vidare har Riksarkivet nyligen genomfört en inspektion av arkivvården vid myndigheten, som också innehåller några förbättringsområden att arbeta vidare med. Vi strävar efter att alltid leva upp till höga krav på god myndighetsförvaltning.
Rollen är placerad på den administrativa avdelningen som utöver arkivfunktionen även ansvarar för inköp, HR, ekonomiredovisning, controllerstöd, administrativt stöd, samt lokalförsörjning inklusive internservice och växel.
Vi söker dig som har
- Högskoleutbildning inom arkivvetenskap.
- Minst två års erfarenhet som arkivarie, registrator, e-arkivarie, it-arkivarie eller motsvarande, inom svensk offentlig sektor.
- Erfarenhet av arbete med elektronisk dokumenthantering.
- Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du även har
- Genomförd registratorutbildning (diplomerad/certifierad)
- Högskolepoäng inom systemvetenskap
- Erfarenhet av arbete i något av de ledande diariesystemen
- Erfarenhet av arbete med e-arkiv
- Erfarenhet av systemförvaltning
Efterfrågade förmågor och färdigheter
För att trivas och lyckas i rollen har du hög personlig mognad och god samarbetsförmåga. Du är strukturerad, kvalitetsmedveten samt mål- och resultatorienterad. Vidare är du duktig på muntlig och skriftlig kommunikation.Publiceringsdatum2026-02-19Övrig information
Tjänstgöringsorten är i Stockholm. Myndigheten finns i moderna lokaler i närheten av Gullmarsplan. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Säkerhetsprövning kan bli aktuellt. Du kan komma att krigsplaceras på myndigheten.
Vi strävar efter att alla medarbetare ska ha en hållbar arbetsmiljö och balans mellan jobb och fritid. Vi erbjuder många förmåner för dig som anställd.https://ubm.se/formaner
I denna rekrytering söker du med ditt CV. Istället för att bifoga ett personligt brev vill vi att du svarar på några frågor kring din kompetens kopplat till jobbet. Vi ber dig svara utförligt på dessa frågor.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om tjänsten, kontakta avdelningschef Henrik Engström på 010-572 75 06. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Kontaktpersoner för de fackliga organisationerna är: Anna Frängsmyr (Saco-S) 010-572 75 78, Mattias Kollberg (Seko) 010-482 17 59 och Michael Ohlsson (ST) 010-572 75 12. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
