Arkivarie med fokus på informationshanteringsplan
2026-01-31
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en arkivarie för ett uppdrag med fokus på att ta fram och vidareutveckla en informationshanteringsplan inom kommunal verksamhet. Du blir en nyckelperson i arbetet med att skapa tydlighet i hur information och handlingar ska hanteras, bevaras och gallras, med utgångspunkt i gällande regelverk och verksamhetens behov.
ArbetsuppgifterTa fram och/eller uppdatera informationshanteringsplan.
Kartlägga informationsmängder och handlingstyper tillsammans med verksamheten.
Säkerställa struktur för bevarande och gallring samt dokumentera riktlinjer.
Samverka med relevanta intressenter för att kvalitetssäkra informationshanteringen.
KravErfarenhet av arbete med informationshanteringsplan och arkivfrågor.
God förståelse för informationsförvaltning inom offentlig verksamhet.
Förmåga att driva och dokumentera strukturerat arbete tillsammans med verksamheten.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
