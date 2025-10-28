Arkivarie| Manpower| Solna
Vill du bidra till samhällsnytta och arbeta med viktiga frågor inom offentlig verksamhet? Just nu söker Manpower en erfaren arkivarie till ett spännande uppdrag hos en statlig myndighet i Solna. Uppdraget startar december 2025 och pågår till juni 2026, med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget
Som arkivarie kommer du att vara en del av myndighetens enhet för arkiv och registratur. Du kommer att ingå i projekt som syftar till att utveckla och etablera nya processer för dokument- och ärendehantering. Arbetet sker på plats i myndighetens lokaler i Solna, och kräver 100 % närvaro på kontoret.
I rollen ingår bland annat att:
*
Delta i arbetet med etableringen av en ny funktion för utredningar och dokumenthantering.
*
Fånga och utreda frågor kring bevarande och gallring, samt ta fram gallringsframställningar till Riksarkivet.
*
Uppdatera myndighetens klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan.
*
Delta i projekt för förbättrad ärendehantering, inklusive processkartläggning och framtagande av styrdokument.
Om dig
För att lyckas i rollen söker vi dig som har en gedigen bakgrund inom arkiv- och informationshantering i offentlig sektor. Du är trygg i din profession, noggrann i ditt arbete och trivs i miljöer där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus.
Krav för rollen
*
Utbildning inom arkivvetenskap, minst 40 poäng (enligt tidigare system) eller 60 hp (enligt nuvarande system).
*
Mångårig erfarenhet som arkivarie inom statlig myndighet.
*
Mycket god kunskap om regelverket för arkivverksamhet inom offentlig sektor.
*
Erfarenhet av gallringsutredningar och gallringsframställningar samt implementering av RA-FS 1991:1 och RA-FS 2019:2.
*
Erfarenhet av att delta i projektarbete.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du ansvarstagande, noggrann och har en god samarbetsförmåga. Du har ett helhetsperspektiv och ett professionellt bemötande i kontakt med kollegor och samarbetspartners.
Omfattning och period
*
Omfattning: Heltid (100)
*
Start: december 2025 / eller januari 2026
*
Slut: 30 juni 2026 (möjlighet till förlängning till 31 december 2026)
*
Plats: Solna
*
Närvaro: 100 % på plats
