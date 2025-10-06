Arkivarie/ informationssäkerhetssamordnare till Bromma sdf
2025-10-06
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Bromma stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där dina insatser verkligen kan göra skillnad och bidrar till samhällsnyttan i en växande stadsdel. Här är aktivt medarbetarskap och tydligt ledarskap grunden för en utvecklande verksamhet.
Välkommen till oss
Vi erbjuder
Bromma är en av Stockholms stads mest expansiva stadsdelar med en ökande befolkning och en omfattande nyproduktion och utbyggnad av bostäder. Här finns vackra naturområden med naturreservat, strandbad och blandad bebyggelse. De goda kommunikationerna och närheten till de centrala delarna av staden gör det lätt att ta sig hit.
Hos oss arbetar du på en av stadens modernaste och flexiblaste arbetsplatser. Våra lokaler är helt nya och finns i Bromma Blocks där 280 personer jobbar sida vid sida för att på bästa sätt bidra till kreativitet, samarbete och samverkan.
Din roll
Tjänsten som arkivarie/informationssäkerhetssamordnare är delad och innefattar både arbetsuppgifter som arkivarie och som Informationssäkerhetssamordnare. Som anställd hos oss får du möjlighet att utveckla en ny och modern funktion för arkiv- och informationshantering. Utvecklingen går givetvis mot digital informationshantering, men vi har även analog information som behöver hanteras rätt.
I rollen som arkivarie ingår sedvanliga arkivarieuppgifter som att ordna och förteckna arkivmaterial, genomföra gallring och ta emot leveranser till förvaltningens arkiv. I rollen ligger även att samordna och kvalitetssäkra den årliga gallringen/leveransen av socialtjänstens akter. Att utveckla interna rutiner och arbetssätt samt genomföra informationsinsatser för chefer och medarbetare är också viktiga uppgifter samt att samverka med arkivarier på andra stadsdelsförvaltningar liksom med de två stadsdelsarkivarier som koordinerar stadsdelsgemensamma frågor.
Som informationssäkerhetssamordnare är du ansvarig för att leda och samordna förvaltningens övergripande systematiska informationssäkerhetsarbete. Du en viktig länk mellan verksamhetens behov och krav på säkerhet. Du är den som ser till att informationssäkerhet blir något vi gör tillsammans - inte något vi bara pratar om.
Informationssäkerhetssamordnare ansvarar för efterlevnadskontroller av informationssäkerhet och dataskydd och annan aktuell lagstiftning inom förvaltningen. Som Informationssäkerhets-samordnare ger du råd och stöd i frågor om informationssäkerhetsklassning, kravställning vid upphandling och riskhantering. Du ansvarar också för utbildning och fortbildning om riskanalyser för att identifiera och hantera informationssäkerhetsrisker samt utbildningar för att säkerställa att medarbetare har tillräckliga kunskaper om informationssäkerhet.
Du leder arbetet med att öka medvetenheten, förståelsen och kunskapen om informations-säkerhet för att etablera en god informationssäkerhetskultur och rapporterar årligen till förvaltningens ledningsgrupp avseende informationssäkerhet. Stockholms stad arbetar utifrån PM3 och enligt ISO27001.
Rollen ingår i en arbetsgrupp bestående bland annat av it-strateg och it- och telefonisamordnare.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
relevant utbildning eller annan erfarenhet inom området informationssäkerhet som vi bedömer likvärdig.
akademisk utbildning inom arkiv- och informationsvetenskap (minst 60 hp/40 p i arkivvetenskap).
flytande i svenska språket i både tal och skrift.
ett högt säkerhetsmedvetande, är självgående, strukturerad och har förmåga att planera och prioritera det egna arbetet.
Erfarenhet som arkivarie inom offentlig verksamhet samt erfarenhet från arbete med informationssäkerhet är meriterande liksom kunskap och erfarenhet av digital informationshantering och e-arkiv.
Vi tror att du som person har en bra balans mellan struktur och flexibilitet i ditt arbete. Du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta. Som person är du trygg i dig själv och du uppskattar att få stötta och vägleda andra. Du trivs med att ta ansvar och att driva utvecklingsarbete både självständigt och i grupp.
Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.Publiceringsdatum2025-10-06Övrig information
