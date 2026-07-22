Arkivarie
Bollnäs Kommun / Bibliotekariejobb / Bollnäs Visa alla bibliotekariejobb i Bollnäs
2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Beskrivning
Vill du ha en central roll i utvecklingen av kommunens informations- och arkivhantering? Som arkivarie hos oss får du möjlighet att kombinera strategiskt utvecklingsarbete med praktiskt arkivarbete i en verksamhet som är viktig för kommunens rättssäkerhet, transparens och informationsförsörjning.
I rollen arbetar du kommunövergripande och är en viktig rådgivande funktion. Du tillhör Kommunstyrelseförvaltningen och samarbetar med såväl chefer som administratörer och andra yrkesgrupper inom kommunen. Tillsammans bidrar ni till att skapa hållbara arbetssätt för kommunens informationshantering, både idag och för framtiden.Dina arbetsuppgifter
Som arkivarie ansvarar du för att samordna och utveckla kommunens arkiv- och informationshantering. Du är kommunens specialist inom området och ger stöd och vägledning till verksamheterna i frågor som rör dokumenthantering, arkivering, informationsförvaltning samt offentlighet och sekretess.
I tjänsten ingår bland annat att:
ansvara för och utveckla kommunens arkivverksamhet
organisera, ordna och förteckna arkiv samt säkerställa ett långsiktigt bevarande av kommunens handlingar samt att dom tillgängliggörs på ett rättssäkert och hållbart sätt
upprätta, revidera och följa upp dokumenthanteringsplaner, riktlinjer och andra styrdokument inom arkiv- och informationshantering
utveckla och kvalitetssäkra rutiner och arbetssätt för informationshantering i hela organisationen redan vid utveckling av nya digitala tjänster och vid upphandling av system
genomföra gallring och bevarande enligt gällande lagstiftning och beslut
ge stöd och rådgivning till verksamheterna i frågor som rör dokumenthantering, arkiv och informationsförvaltning
tillgängliggöra arkivmaterial och hantera utlämnande av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen
hantera frågor kopplade till offentlighet, sekretess och relevant lagstiftning
delta i och driva utvecklingsarbete kopplat till digitalisering, e-arkiv och digital informationsförvaltning
samverka med interna verksamheter, myndigheter och andra externa aktörer Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom arkiv- och informationsvetenskap eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
god kunskap om arkivlagen, offentlighets- och sekretesslagen, förvaltningslagen samt dataskyddsförordningen (GDPR)
god digital kompetens och erfarenhet eller intresse av digital informationshantering
god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
erfarenhet av arbete som arkivarie inom kommunal eller annan offentlig verksamhet
erfarenhet av arbete med e-arkiv och digital informationsförvaltning
erfarenhet av ärendehanteringssystem, dokumenthanteringssystem eller dokumentstyrning Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande, strukturerad och har ett metodiskt arbetssätt. Du har förmåga att självständigt planera och prioritera ditt arbete samtidigt som du trivs med att samarbeta och skapa goda relationer.
Eftersom rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och serviceinriktad. Du har lätt för att förmedla kunskap och kan på ett pedagogiskt sätt stödja verksamheterna i frågor som rör regelverk och informationshantering.
Vi värdesätter också att du är utvecklingsorienterad, ser möjligheter till förbättringar och vill bidra till att modernisera och effektivisera kommunens arkiv- och informationshantering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om Bollnäs kommun
Som medarbetare i Bollnäs kommun arbetar du med det som är viktigt på riktigt – och tillsammans skapar vi bra dagar för de cirka 26 000 Bollnäsbor som är beroende av vårt arbete. Hos oss får du stolta kollegor som med arbetsglädje utvecklar Bollnäs långsiktigt och hållbart. I vår kommun, med över 400 föreningar, ett kulturutbud över det vanliga och en närhet till landsbygd, stad och fjäll får du ett liv där det är enkelt att få vardagen att gå ihop.
Välkommen till Bollnäs, hjärtat av Hälsingland! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bollnäs Kommun
(org.nr 212000-2361), http://www.bollnas.se
Våggatan 6 (visa karta
)
821 42 BOLLNÄS Arbetsplats
Kommunstyrelseförvaltningen, Service -och administrationsenheten Kontakt
Anna-Karin Nilsson anna-karin.nilsson@bollnas.se 0278-25000 Jobbnummer
10009433