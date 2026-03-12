Arkivarie - Energimyndigheten
Statens Energimyndighet / Assistentjobb / Eskilstuna Visa alla assistentjobb i Eskilstuna
2026-03-12
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Energimyndighet i Eskilstuna
, Västerås
, Arboga
, Enköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens arkiv- och informationshantering? Vi fortsätter vår satsning på ett modernt, digitalt, informationssäkert samt välstrukturerat arkiv. Nu söker vi dig som vill fortsätta driva utvecklingen framåt tillsammans med oss. Här får du kombinera strategiskt och praktiskt arkiv- och utvecklingsarbete i en organisation där din kompetens verkligen gör skillnad. Sök tjänsten redan idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - bidra till att skapa ett hållbart, tillgängligt och framtidssäkrat arkiv
Som arkivarie säkerställer du att myndighetens information hanteras korrekt och långsiktigt, från skapande till bevarande. Du arbetar med både historiskt och nytt material och ingår i enheten för information- och ärendehantering tillsammans med kollegor inom registratur, arkiv och systemstöd. Vi befinner oss i en utvecklingsfas där du blir en viktig del i att forma framtidens arbetssätt.
I rollen ingår bland annat att:
• Ta fram och underhålla myndighetens arkivredovisning
• Delta i ordnings-, förtecknings- och gallringsarbete
• Utföra bevarande- och gallringsutredningar samt ta fram informationshanteringsplaner
• Ansvara för leveransplanering och överföring av analoga och digitala handlingar
• Bidra till förvaltning av arkivredovisningssystem och myndighetens e-arkiv
• Bevaka arkivfrågor vid bland annat upphandlingar eller förändringar i myndighetens IT-system
• Göra strategiska val för bevarande av elektroniska handlingar
• Samverka med andra myndigheter och externa aktörer.
Du ansvarar även för myndighetens klassificeringsstruktur och dess implementering i ärendehanteringssystemet. Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete med kollegor i hela organisationen. Vid behov håller du interna utbildningar.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• En eftergymnasial utbildning inom arkiv- eller informationsvetenskap eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig
• Aktuell och relevant erfarenhet av arbete inom arkiv och informationshantering.
• Gärna i en roll som arkivarie i offentlig verksamhet
• Goda kunskaper om digital informationshantering och arkiv- och offentlighetslagstiftning
• Har goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska
• Goda kunskaper inom IT- system och program.
Du har svenskt medborgarskap med anledning av att tjänsten är placerad i säkerhetsklass samt körkort B.
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av arbete med ledningssystem för information
• Erfarenhet av kravställning av system såsom e-arkiv eller dokument- och ärendehanteringssystem
• Erfarenhet av gallringsutredningar
• Erfarenhet av att ta fram bevarandeplaner alternativt motsvarande analyser av informationshantering
• Kunskap om livscykelhantering av information.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. För att lyckas i rollen trivs du med varierat arbete och stundvis högt tryck där arkivfunktionens alla delar hanteras. Du är strukturerad och kan systematisera stora mängder av information. Det är viktigt att du kan tänka strategiskt och har ett helhetsperspektiv i frågor utan att tappa fokus på detaljer. Du är självgående men samarbetar bra med andra och kan kommunicera på ett lyhört samt tydligt sätt.
Om oss
Tjänsten är placerad på enheten information- och ärendehantering. Här arbetar ca 13 personer inom områdena registratur, arkiv och systemstöd. Verksamheten är under utveckling och har förstärkts med kompetens inom flera områden. Hos oss får du möjlighet att påverka arbetsformerna och utveckla nya arbetssätt för att skapa en modern och hållbar verksamhet. Vi arbetar proaktivt för att utveckla och leverera tydliga tjänster.
Vårt erbjudande
Vårt öppna och kreativa klimat ger dig utrymme till att utveckla din expertis för samhällets bästa. Här finns möjlighet till lärande och variation - samtidigt som du kan ha balans i livet.
Tjänsten är placerad i våra fina lokaler i centrala Eskilstuna med goda pendlingsmöjligheter till Stockholm, Västerås och andra närbelägna städer. Här arbetar vi aktivitetsbaserat och har flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Läs gärna mer om hur det är att arbeta hos oss Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Denna tjänst är placerad i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering vid myndigheten.
Vi vill ha din ansökan med CV och personligt brev senast 2026-04-06.
Om du skickar din ansökan på annat sätt än genom vårt ansökningsformulär på vår webbplats - märk då din ansökan med diarienummer 2026-003927. Vi arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter kontaktar du oss på HR. Vi vill ha dina ansökningshandlingar på svenska och de frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer att ligga till grund för det första urvalet vi gör. Din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Kontaktpersoner
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anna Westberg på telefon 016-544 21 49 eller HR-partner Lisa Holmström på telefon 016-542 84 17.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656. Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Energimyndighet
(org.nr 202100-5000), http://www.energimyndigheten.se/ Arbetsplats
Energimyndigheten Kontakt
HR-partner
Lisa Holmström lisa.holmstrom@energimyndigheten.se 016-542 84 17 Jobbnummer
9794857