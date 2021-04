Arkivadministratörer till Enheten för skanning, Region Skåne Kri - Arena Personal Sverige AB - Biblioteksassistentsjobb i Kristianstad

Arena Personal Sverige AB / Biblioteksassistentsjobb / Kristianstad2021-04-052021-04-05För uthyrningsuppdrag söker vi nu en arkivadministratör till Region Skåne, Enheten för skanning till Kristianstad. Uppdraget startar omgående och beräknas fortgå till den sista oktober med eventuell möjlighet till förlängning. Du kommer att vara anställd hos oss på Arena Personal. Vi kommer att hantera ansökningarna löpande.Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak skanning av patientjournaler. Man tar emot och sorterar post, kategoriserar samt kontrollerar alla journaldokument för att sedan skanna in dessa i journalsystemet. Därefter gör man en validering av samma dokument. Internutbildning sker i verksamheten. Det görs regelbunden kvalitetskontroll i arbetet. Du kommer att ingå i ett team men arbetsuppgifterna sker individuellt.Du som söker skall ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift. Mycket god datorvana är ett krav. Vi ser att du har minst gymnasiekompetens och utbildning inriktad mot administration är meriterande. Tidigare erfarenhet av administrativt arbete är mycket meriterande.Som person är det viktigt att du är trygg, har en hög integritet och ett flexibelt förhållningssätt. Vidare behöver du vara organiserad, strukturerad och ordningsam i ditt arbetssätt. Det är viktigt att du har en god förståelse för vad sekretess innebär.Tre enkla steg till ditt nya jobb:1. Du ansöker genom att klicka på "ansök här" eller "ansök via extern webbplats".2. Du kommer då till Arena Personals hemsida. Klicka på "Sök jobbet" och fyll i dina kontaktuppgifter och bifoga sen ditt CV och personliga brev. Hela ansökningsprocessen tar max några minuter.3. Vi behandlar alla ansökningar vartefter de kommer in så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag - vänta därför inte med att söka jobbet. Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan!Om verksamhetenVi har ett personligt engagemang och anstränger oss alltid för att ordna saker på bästa sätt. Vi försöker hitta uppdrag som passar dig som medarbetare så att du hela tiden utvecklas för då vet vi att du trivs och gör ett bra jobb! Vi agerar professionellt i alla lägen och har gedigen kompetens i bolaget. Du som medarbetare får därför trygghet och en kompetent arbetsgivare. Våra Konsultchefer arbetar från början till slut med kunder och medarbetare i hela bemanningsprocessen vilket gör att vi har en nära kontakt och vet vad som är på gång och aktuellt för dig för tillfället.Varaktighet, arbetstidHeltid Visstid, 3-6 månaderFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-13Arena Personal Sverige AB5671897