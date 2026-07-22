Arkivadministratörer till Arkiv och informationsstruktur
Västra Götalandsregionen / Assistentjobb / Göteborg Visa alla assistentjobb i Göteborg
2026-07-22
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Vi växer!
För att möta vårdens och invånarnas ökade behov av att ta del av allmänna handlingar stärker vi nu upp vårt team för att kunna erbjuda ännu bättre tillgänglighet, kvalitet och rättssäker hantering av våra allmänna handlingar.
Vill du vara med och göra skillnad i en viktig samhällsfunktion? Då kan det här vara rätt plats för dig!Publiceringsdatum2026-07-22Beskrivning
Arkiv och informationsstruktur är en stödfunktion på Sahlgrenska Universitetssjukhuset som ansvarar för myndighetens allmänna handlingar genom hela livscykeln. Uppdraget omfattar bland annat arkivering, digitalisering, informationssökning, sekretessprövning, utlämnande av allmänna handlingar och rådgivning.
I Journalgruppen arbetar du med viktiga samhällsfrågor i en utvecklande miljö där självständigt arbete kombineras med nära samarbete i team.
Vi söker engagerade administratörer som vill bidra till en trygg och effektiv hantering av journalhandlingar. Du får en viktig roll i att säkerställa att patienter, vårdgivare och myndigheter får tillgång till korrekt information i rätt tid.Dina arbetsuppgifter
Som arkivadministratör arbetar du med utlämnande av patientjournaler enligt gällande lagar och regelverk. Du förbereder, granskar och skannar journalhandlingar som ska bevaras i den digitala patientjournalen samt säkerställer god kvalitet i materialet.
Arbetet innebär även kontakter med privatpersoner, myndigheter, vårdgivare och andra aktörer via telefon och andra kommunikationsvägar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann, strukturerad och har god administrativ förmåga. Du arbetar självständigt, samarbetar väl med andra och har ett professionellt bemötande.
Du har god kommunikativ förmåga och känsla för service. Du hanterar känsliga ärenden på ett professionellt och empatiskt sätt och kan anpassa ditt bemötande efter olika situationer.
Du är analytisk och lösningsorienterad, trivs med att hantera flera ärenden samtidigt och kan prioritera effektivt. Du har även intresse för dokumenthantering, informationssäkerhet och relevant lagstiftning.
Du har gymnasieutbildning, gärna med administrativ eller samhällsvetenskaplig inriktning.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Avslutad gymnasieutbildning med godkända betyg Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift Korrekt och tydligt språkbruk Goda kunskaper i Office-paketet Goda kunskaper i svenska och engelska God datorvana och förmåga att arbeta i flera system samtidigt
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete, handläggning eller utlämnande av allmänna handlingar, gärna inom offentlig verksamhet eller hälso- och sjukvård Kunskap om lagar och regelverk inom hälso- och sjukvårdsområdet, förvaltningslagen och offentlighetsprincipen Erfarenhet av vårdadministrativa system som Melior, Obstetrix, Elvis eller Barium Yrkeshögskoleutbildning som medicinsk sekreterare eller annan likvärdig utbildningÖvrig information
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten är platsbunden utan möjlighet till distansarbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Torggatan 5 (visa karta
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431 35 MÖLNDAL Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Arkiv och informationsstruktur Kontakt
Kommunal, Karin Andersson 070-3928863 Jobbnummer
10008891