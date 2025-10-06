Arkivadministratör till Region Skåne i Lund
2025-10-06
Tjänstebeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar i huvudsak skanning av patientjournaler samt administrativt stöd.
Du tar emot och sorterar post, kategoriserar samt kontrollerar alla journaldokument, för att sedan skanna in dessa i Region Skånes journalsystem.
Därefter valideras samma dokument i datorn, för att sedan bli en aktiv del i patientens journal.
Internutbildning sker i verksamheten.
En viktig del av arbetet är kvalitetskontroller som utförs regelbundet.
Uppdraget beräknas starta i början av november och inleds med en 6 månaders visstidsanställning med goda möjligheter till förlängning. Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Lund.Publiceringsdatum2025-10-06Kvalifikationer
Vi söker dig som har goda erfarenheter av administrativt arbete.
Här arbetar du i team, med individuella arbetsuppgifter. Detta ställer krav på att du skall vara trygg, ha en hög integritet, ett flexibelt förhållningssätt samt förstå innebörden av sekretess. Vidare är du välorganiserad, strukturerad och ordningsam i ditt arbetssätt.
Du som söker innehar:
• Minst gymnasiekompetens, gärna inom administration.
• Mycket goda dokumenterade kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
• Mycket god datorvana.
Urval sker löpande, tjänsten kan därför komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Notera att vi inte tar emot CV via mejl.
Om NearYou
NearYou är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag som har varit verksamt sedan 1999. Vi skapar karriärmöjligheter för människor och kostnadseffektivitet för företag. Vi tror på långsiktiga relationer och arbetar därför engagerat med en lokal och personlig närhet till våra kunder, konsulter och kandidater. Vår målsättning är att hitta den optimala matchningen och därmed få organisationer och människor att utvecklas.
NearYou ska bidra till ett inkluderande samhälle där människor utmanas, har framtidstro och känner sig delaktiga. Utifrån kompetensprövning ger vi alla människor möjligheter på arbetsmarknaden och i samhället i stort, oavsett etnicitet, religiös övertygelse eller sexuell läggning. Hos oss gör människor skillnad. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9437". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NearYou Sverige AB
(org.nr 556600-7273), http://www.nearyou.se/ Arbetsplats
NearYou Skåne AB Jobbnummer
9541815