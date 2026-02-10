Arkitekt till Life Science & Pharma
Ramboll Sweden AB / Formgivarjobb / Stockholm Visa alla formgivarjobb i Stockholm
2026-02-10
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ramboll Sweden AB i Stockholm
, Uppsala
, Eskilstuna
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Om rollen
Vill du vara med och utveckla framtidens anläggningar inom Life Science & Pharma? Ramboll söker nu en arkitekt som vill vara med och planera och utforma avancerade produktionsmiljöer, laboratorier och renrum i tekniskt spännande och samhällsviktiga projekt. Hos oss får du arbeta i en internationell kunskapsmiljö där innovation, samarbete och hållbarhet står i centrum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya befattning
Som arkitekt hos oss arbetar du med planering och design av anläggningar för läke- och livsmedelsindustrin. Du deltar i projektens olika faser - från tidiga konceptstudier och programarbete till detaljprojektering och uppföljning under byggnation.
Du får en viktig roll i att skapa funktionella och säkra miljöer där avancerad produktion och forskning kan bedrivas. Rollen innebär nära samarbete med kunder, användare och tekniska specialister, där du bidrar med helhetssyn och arkitektonisk kvalitet i komplexa projekt.
Arbetet innebär bland annat att:
Planera och utforma produktionslokaler, renrum och laboratorier
Delta i konceptutveckling och framtagning av funktionella layouter
Samarbeta nära kunder, användare och multidisciplinära projektteam
Säkerställa att anläggningar uppfyller myndighetskrav och GMP-regelverk
Bidra till hållbara, funktionella och effektiva arbetsmiljöer
Medverka i projektering och uppföljning under byggskede.
Du blir en del av vårt svenska team inom Life Science & Pharma där du arbetar tillsammans med engagerade kollegor med hög specialistkompetens. Samtidigt ingår du i Rambolls globala organisation och samarbetar regelbundet med kollegor internationellt. Vi arbetar med ledande företag inom branschen och driver projekt både i Sverige och globalt.
Life Science & Pharma är ett område i stark tillväxt, vilket ger dig möjlighet att arbeta med långsiktiga och tekniskt utmanande projekt i en bransch som utvecklas snabbt.
Om dig
Vi söker dig som vill kombinera arkitektur, teknik och verksamhetsförståelse. Du är nyfiken, lösningsorienterad och trivs i samarbeten där flera kompetenser möts.
Vi tror att du:
Är utbildad arkitekt eller byggnadsarkitekt
Har erfarenhet av projektering av komplexa anläggningar, gärna inom läkemedel, livsmedel, sjukvård eller liknande verksamheter
Har förståelse för GMP eller liknande regelverk och hur krav påverkar planering och design
Har ett genuint intresse för att förstå kundens behov och verksamhet
Trivs i en roll med mycket samarbete och dialog med både kunder och kollegor
Har ett starkt intresse för funktion, design och hållbara lösningar.
Vad vi kan erbjuda dig
Utvecklingsmöjligheter där dina drivkrafter och motivation är styrande
Trygga ledare i ett värderingsstyrt bolag med medarbetaren i fokus
En inkluderande arbetsmiljö där olika erfarenheter och perspektiv värdesätts
En internationell kunskapsmiljö med erfarenheter från 35 länder
Långsiktiga mål i ett stiftelseägt företag som investerar i sina medarbetare samt i forskning och humanitära insatser runt om i världen
Flexibel arbetsmiljö med möjlighet att arbeta på distans några dagar i veckan
Privat sjukförsäkring och livförsäkring
Friskvårdsbidrag på upp till 4000 SEK/året
Projekt som inte bara är tekniskt utmanande, utan där du också är med och gör verklig skillnad.
Är du redo att börja jobba hos oss?
Vänligen skicka in din ansökan och ditt uppdaterade CV online. Vi välkomnar mångfald i alla dess former och uppmuntrar sökande från alla grupper att ansöka.
Vi vet att vissa sökande endast lämnar in ansökan om de uppfyller alla villkor. Passion och potential kan dock i många fall väga upp ett perfekt CV, och i Ramboll får du hjälp och stöd att växa. Om du identifierar dig med den här rollen men inte uppfyller alla kriterier vill vi gärna att du ändå lämnar in din ansökan. Du kan vara det perfekta valet för den här tjänsten eller en annan roll i vårt team.
Sista dag att ansöka är 2026-03-01.
Arbeta i hjärtat av hållbar förändring med Ramboll i Sverige
Ramboll grundades i Danmark och är en stiftelseägd, internationell teknik-, arkitekt- och management-konsultbolag. På Ramboll tror vi att syftet med hållbar förändring är att skapa samhällen där både miljö och människor kan blomstra. Det är vår utgångspunkt - det är det som guidar oss i vårt arbete. Vår historia är förankrad i en tydlig vision av hur ett ansvarsfullt företag ska agera, och öppenhet och nyfikenhet är en viktig del av vår kultur. Ramboll i Sverige har cirka 2000 anställda på 30 kontor. Ramboll-experter levererar innovativa lösningar inom Byggnader, Transport, Energi, Vatten, Miljö och Hälsa, Landskap och Arkitektur, samt Management Consulting. Vi kombinerar djup lokal insikt och erfarenhet med en global kunskapsbas för att skapa hållbara samhällen och driva positiv förändring för våra kunder.
Jämställdhet, Mångfald och Inkludering
Jämställdhet, mångfald och inkludering är kärnan i det vi gör. På Ramboll tror vi att mångfald är en styrka och att olika erfarenheter och perspektiv är avgörande för att skapa hållbara samhällen. Vi jobbar aktivt för att skapa en inkluderande och stöttande arbetsmiljö där alla trivs och kan förverkliga sin potential. Vi vet också hur viktigt det är att hitta rätt balans för var, när och hur mycket du arbetar, och därför erbjuder vi på Ramboll mycket flexibilitet att anpassa ditt arbete till din individuella situation. Vi välkomnar ansökningar från kandidater med olika bakgrunder. Vänligen låt oss veta om det finns några anpassningar vi kan göra i rekryteringsprocessen för att göra den mer bekväm för dig. Du kan kontakta oss på job.advert.accessibility@ramboll.com
med sådana förfrågningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ramboll Sweden AB
(org.nr 556133-0506)
Krukmakargatan 21 (visa karta
)
104 62 STOCKHOLM Arbetsplats
Ramboll Sverige AB, Stockholm Jobbnummer
9735394