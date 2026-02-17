Arkitekt Data/Analytics till Northern i Stockholm
2026-02-17
Vill du ha en konsultativ roll med kund, data, analys och teknik i fokus? Jobba som arkitekt hos Northern, Stockholm!
Tänk dig en roll där din tekniska och analytiska kompetens verkligen gör skillnad, där du hjälper världsledande företag på en global marknad att ta kontroll över sin fildata, minska risker och fatta bättre beslut. Vi är ett svenskt produktbolag med global räckvidd och vårt erbjudande kombinerar egenutvecklad programvara med djup expertis. Du blir en del av ett team som fokuserar på att leverera verkligt värde till våra kunder, med korta beslutsvägar och ett nära samarbete mellan systemutvecklare, arkitekter och ledning. Rollen som arkitekt hos Northern är för dig som vill jobba med en kombination av teknik, dataanalys och kunddialog i komplexa och meningsfulla projekt.
Vi erbjuder dig
Hos Northern får du mer än ett jobb, du får en plats där din kompetens gör skillnad varje dag. Vi erbjuder dig:
En affärskritisk roll i ett innovativt produktbolag med globala kunder
Möjlighet att påverka, förbättra och se konkreta resultat av ditt arbete
Ett familjärt företag med låg personalomsättning och stort engagemang
Hybridarbetsplats med 3 dagar på vårt nya kontor i centrala Stockholm
Det här gör du hos oss
Stöttar kunder i att identifiera och prioritera mål kring fildata och informationsstruktur
Konfigurerar och implementerar vår programvara i komplexa IT-miljöer
Leder workshops, analyserar data och visualiserar insikter som driver förändring
Bygger långsiktiga kundrelationer och identifierar nya möjligheter
Bidrar med feedback till vårt utvecklingsteam och formar framtida lösningar
Arbetar brett - från datamigrering och accesshantering till dataskydd och hållbarhet
Ditt team och arbetsplats
Du ingår i ett kompetent och internationellt team av arkitekter, med kollegor i bl.a. Sverige, Polen och Japan. Vi är totalt 15 personer, med en kultur som präglas av mångfald, öppenhet och gemenskap. Om du liksom vi är nyfiken på ny teknik, finns möjlighet att utforska och bidra med din kompetens inom t.ex. AI och ML. Du rapporterar till Lee Taylor som är en närvarande och stöttande chef.
Mer om dig
För att komma till din rätt i denna roll så har du förmåga och intresse för att sätta kunden i fokus. Med enkelhet anpassar du din kommunikation efter mottagarens tekniska nivå. Du är lösningsfokuserad och håller dig uppdaterad kring den tekniska utvecklingen inom ditt område. Vidare tillämpar du dina tekniska kunskaper och tar initiativ till förbättringar.
Vi tror att du har:
Flera års erfarenhet av en teknisk och konsultativ roll inom IT
Grundläggande erfarenhet av Windows-nätverk, NTFS-behörigheter och Active Directory
Vana att arbeta i SQL Management Studio eller motsvarande verktyg
Skrivit enklare PowerShell-skript för att effektivisera återkommande uppgifter
Flytande svenska och engelska, i tal och skrift
Det är meriterande om du har kunskap inom dataanalys, informations- eller cybersäkerhet, AI, ML, dataskydd, compliance och arbete i större organisationer med flera intressentgrupper.
