Arkeolog till Västergötlands museum
Stiftelsen Västergötlands museum / Samhällsvetarjobb / Skara Visa alla samhällsvetarjobb i Skara
2026-07-09
, Götene
, Lidköping
, Falköping
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stiftelsen Västergötlands museum i Skara
Västergötlands museum är ett attraktivt besöksmål och en välkänd kulturinstitution i Västsverige och nationellt. Med en av Sveriges rikaste föremålssamlingar, ett 40-tal byggnader, omfattande grönområden och ett museijordbruk erbjuder museet en unik kombination av kulturarv, natur och forskning.
Västergötlands museum är en självständig stiftelse som har till ändamål att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan kulturell verksamhet inom Skaraborg. Att samverka med företrädare för den statliga kulturminnesvården inom länet och förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden och övriga tillgångar ingår också i museets uppdrag.
Museets stiftare är Västra Götalandsregionen, Skara kommun och Västergötlands Fornminnesförening. Läs mer om museets verksamhet via www.vastergotlandsmuseum.se.
Vill du veta mer om vårt område se www.livetiskaraborg.se.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där flera medarbetare går i pension under de kommande åren, därför söker vi nu nya medarbetare.
Vill du bli en av våra nya arkeologer och bygga vidare på den kunskap och erfarenhet som finns i verksamheten, samtidigt som du bidrar med nya perspektiv och idéer. Publiceringsdatum2026-07-09Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna ligger inom arkeologisk uppdragsverksamhet där man arbetar fram besluts- och kunskapsunderlag efter förfrågningar, främst från länsstyrelsen.
Du kommer att leda och medverka i forskningsprojekt där du samarbetar nära dina kollegor och tar ansvar för att projektens mål uppnås. Du kommer också att delta i andra projekt som projektmedarbetare.
Som arkeolog på Västergötlands museum kommer du även att arbeta med frågor och ärenden inom kulturmiljövård.
En viktig del är att bygga och utveckla långsiktiga samarbeten, både internt och externt.
För att trivas i rollen tycker du om att samarbeta med andra, tar ansvar för ditt uppdrag och kommunicerar på ett tydligt och lyhört sätt. Du bidrar till en god arbetsmiljö och ser värdet i att skapa goda relationer. Kvalifikationer
• Akademisk examen i arkeologi.
• Gedigen erfarenhet av arkeologiskt fält- och rapportarbete.
• Dokumenterad erfarenhet av projektledning inom uppdragsarkeologi.
• Dokumenterad erfarenhet av att leda och genomföra forskningsprojekt.
• Erfarenhet av digital dokumentationsteknik.
• Körkort för personbil.
• Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska, i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Högre akademisk examen eller har en specialinriktning inom medeltidsarkeologi/agrarhistoria.
• Erfarenhet av att söka egna projektmedel.
• Erfarenhet av mediekommunikation.
• Erfarenhet av att hålla föreläsningar.
Anställningsvillkor:
• Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning i 6 månader.
• Omfattning: 100 %.
• Tillträde: Enligt överenskommelse.
• Placeringsort: Skara, Västra Götaland. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: rekrytering@vgmuseum.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arkeolog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Västergötlands Museum
Stadsträdgården (visa karta
)
532 23 SKARA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Västergötlands Museum Kontakt
Facklig kontakt, DIK
Stina Svantesson stina.svantesson@vgmuseum.se 070-167 24 06 Jobbnummer
9998768