Stiftelsen Upplandsmuseet har verksamhet i hela Uppsala län och driver Gamla Uppsala museum, Disagården och länsmuseet Upplandsmuseet. Vi är cirka 60 medarbetare som arbetar för att Upplands kulturarv och kulturhistoria utforskas, bevaras och tillgängliggörs på sätt som bidrar till kunskap och nya perspektiv på dåtid, nutid och framtid. Vi möter människor via våra verksamheter som utställningar, visningar, slöjd, arkeologi och kulturmiljö vilka förankras via våra forskare och bevaras i våra samlingar.
Vi är en avdelning där din kunskap kommer till tydlig användning, samtidigt som du har kollegialt stöd och specialistkompetens nära till hands. Som del i vår arbetsgrupp med sju kompetenta arkeologer får du möjlighet att driva självständiga uppdrag parallellt med att du samarbetar med kollegor, forskare och uppdragsgivare. Vi arbetar med allt från Upplands landsbygd till stadsarkeologi och hos oss får du möjlighet att jobba med olika typer av intressanta uppdrag.
Hos oss möter du en stor variation i uppdragsarkeologin; från schaktningsövervakningar till omfattande undersökningar av komplexa miljöer. Du arbetar nära kollegor på enheten och deltar i hela processen: projektplanering, framtagande av undersökningsplaner, budgetering, fältarbete, dokumentation, rapportering och publicering. I den här rollen arbetar du i nära samarbete med erfarna kollegor och får goda möjligheter att utvecklas i din profession.
Rollen innebär att du både självständigt leder mindre uppdrag och bidrar i större projekt - där du samarbetar i olika roller beroende på uppdragets karaktär. Våra projekt spänner över alla typer av uppdragsarkeologi, men med tyngdpunkt på lämningar från järnålder till historisk tid.
Arbetet innebär också kontakter med uppdragsgivare, myndigheter och allmänhet, vilket ger dig möjlighet att representera verksamheten och bidra till förmedlingen av ny kunskap om vårt kulturarv.
• Examen i arkeologi (förhistorisk och/eller historisk)
• Minst två års erfarenhet av uppdragsarkeologiskt arbete
• Erfarenhet av föremålshantering samt avrapportering
• God vana vid digitala dokumentationssystem
• Förmåga att arbeta självständigt med projektansvar, tid- och budgethållning
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
• B-körkort
Det är meriterande med erfarenhet av att förmedla arkeologiska resultat till bredare publik, exempelvis genom visningar, föredrag eller digitala kanaler.
Du är strukturerad och noggrann, och har ett genuint intresse för både fältarbete, analys och resultatsammanställning. Du har en kreativ sida, kan ta initiativ och trivs i både självständiga och kollegiala sammanhang. Du rör dig obehindrat mellan praktik och analys- att dokumentera, dra slutsatser, sätta resultat i ett större vetenskapligt sammanhang och författa rapporter.
Tjänsten är på heltid med inledande provanställning i sex månader och därefter tillsvidareanställning. Tillträde april 2026 eller enligt överenskommelse. Placering i Uppsala med arbetsområde i hela Uppsala län samt angränsande län. I denna roll förväntas du arbeta på plats majoritet av tiden, visst hybridarbete förekommer men huvudsakligen arbetar du i fält eller från vårt trevliga kontor.
Stiftelsen Upplandsmuseet tillämpar årsarbetstid där arbetsintensitet kan anpassas mellan fältarbete och efterarbete, friskvårdsbidrag och utvecklingsmöjligheter i en organisation som värdesätter kunskapsuppbyggnad, samarbete och utveckling.
Vi ser fram emot att ta del av din ansökan senast den 18 januari till rekrytering@upplandsmuseet.se
. Ange "Arkeolog" i ämnesraden. Bifoga gärna ansökan på svenska, din ansökan ska innehålla CV med relevant publikationsförteckning samt ett personligt brev där du lyfter fram varför du är intresserad av rollen och av att jobba hos oss.
Vid frågor om rollen kontakta gärna Anna Ölund, avdelningschef Arkeologi. anna.olund@upplandsmuseet.se
. Facklig kontakt
Marie Fagerlind, Akademikerföreningen. marie.fagerlind@upplandsmuseet.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
