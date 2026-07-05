Åretaxi Söker Personal - Vinter 26/27, Åre
Åre Taxi & Transport AB / Fordonsförarjobb / Åre Visa alla fordonsförarjobb i Åre
2026-07-05
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Bli en del av Åretaxi – vi söker chaufförer inför vintern 26/27Publiceringsdatum2026-07-05Om företaget
Åretaxi är ett familjeägt taxiföretag med hjärtat i Åre. Vi har kört gäster, ortsbor och företag i regionen i många år, och det som gör oss annorlunda är sammansättningen av vårt team: hos oss kör allt från unga förare i 20–25-årsåldern till erfarna kollegor i medelålder och ett gäng härliga pensionärer som kör för att de tycker det är så roligt. Den blandningen skapar en arbetsplats där erfarenhet och energi möts, och där alla får plats oavsett var i livet man befinner sig.
Vi jobbar löpande med att utveckla verksamheten – allt från fordonspark till bokningssystem – men det som alltid stått i centrum är att vi ska vara ett tryggt, utvecklande och roligt ställe att jobba på.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som är arbetsvillig, har driv och känner glädje i att leverera riktigt bra service till våra kunder – oavsett om det är en tidig morgon, kall vinterdagar eller sena nätter. Trivs du med att möta människor, ta ansvar och hugga i där det behövs, passar du hos oss.
Vad vi kan erbjuda:
Flexibla upplägg kring arbetsmängd och struktur – vi anpassar oss efter dina förutsättningar, oavsett om du vill jobba mycket, lite eller bara vissa tider
Arbete dag, kväll och natt beroende på vad som passar dig
Ett varierat jobb i en av Sveriges vackraste fjällmiljöer
Ett prestigelöst gäng med bred åldersmix och god sammanhållning
Stöttning för dig som saknar taxiförarlegitimation – vi hjälper till med både utbildning och finansiering
Ett jobb som funkar utmärkt att kombinera med studier, skidåkning eller andra intressen vid sidan av
Jobbstart från och med 1 december eller passande datum
Det här behöver du ha med dig:
Viljan att skaffa taxiförarlegitimation före jobbstart
Flytande svenska (engelska är ett plus)
B-körkort sedan minst 2 år, och du är 20 år eller äldre
Intresse av att lära känna Årefjällen
Hör av dig! :)
Skicka en intresseanmälan – berätta gärna lite om dig själv – eller ring oss direkt.
Tel nr - 073-310 20 37
Mail - info@are.taxi
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vänligen,
David Fredrikson
Åre Taxi & Transport AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gärna via SMS, telefon eller mail - 073 310 20 37
E-post: info@are.taxi Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åre Taxi & Transport AB
(org.nr 559449-2893), https://www.are.taxi/
Årevägen 75 (visa karta
)
837 97 ÅRE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
David Fredrikson info@are.taxi 073-310 20 37 Jobbnummer
9992831