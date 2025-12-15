Åretaxi Söker Personal - Vinter 25/26, Åre
2025-12-15
Nu söker vi på Åretaxi förare inför vintersäsongen 2025-2026!
Vi är ett familjeägt företag i hjärtat av Åre som värdesätter gemenskap, arbetsglädje och ett gott teamklimat. Varje arbetsdag mer än bara ett jobb - vi strävar efter att skapa en trivsam och motiverande arbetsmiljö där du ska känna dig sedd och uppskattad.
Vi söker dig som är energisk, serviceinriktad och gillar att träffa människor. Du trivs i sociala sammanhang, tar ansvar i ditt arbete och uppskattar att vara en del av ett lag där samarbete står i centrum. Vi ser gärna att du har en aktiv livsstil vid sidan av jobbet och att du uppskattar det som Åre har att erbjuda.
Saknar du taxiförarlegitimation? Inga problem! Vi hjälper gärna till med både utbildning och finansiering.
Låter det här som något för dig? Då ser vi mycket fram emot att höra från dig!
Vänligen,
David Fredrikson
Åre Taxi & Transport AB Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Gärna via SMS, telefon eller mail - 073 310 20 37
E-post: info@are.taxi Arbetsgivare Åre Taxi & Transport AB
(org.nr 559449-2893), https://www.are.taxi/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
David Fredrikson info@are.taxi 0733102037 Jobbnummer
9645671