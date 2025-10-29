Ärenhandledare med samordningsansvar
2025-10-29
Varmt välkommen till Forshaga kommun!
Vi är cirka 1000 medarbetare vars gemensamma uppdrag är att skapa en bra plats att bo, leva och verka. I vår vision "Forshaga kommun 2040 - varmt välkommen" står principerna bakom mänskliga rättigheter i centrum. Här ska alla känna sig välkomna, trygga och inkluderade. Tillsammans gör vi skillnad för våra invånare - varje dag!
Forshaga kommun är en del av Karlstadsregionen i södra Värmland, vackert beläget längs Klarälven. Här bor runt 11 500 invånare med närhet till natur, fritidsaktiviteter, service och kultur. Hos oss har du möjlighet att leva ett tryggt liv rikt på upplevelser i ditt eget tempo. Tillsammans skapar vi en plats med hjärtat på rätta stället att komma hem till!
Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och känner stolthet, engagemang och delaktighet. Vi vill erbjuda dig utvecklingsmöjligheter och anställningsvillkor så att du vill stanna kvar och utvecklas tillsammans med oss. Som anställd hos oss har du tillgång till en rad olika förmåner för bland annat hälsa, friskvård och ledigheter.
Förvaltningens uppdrag är att erbjuda vuxna vägledning och utbildning i det livslånga lärandet. Inom förvaltningen finns också vägledning och stöd till vuxnas individutveckling mot en egen försörjning. Förvaltningen ansvarar för integration och samordnar även arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ärendehandledare med samordningsansvar
Vill du vara med och bygga upp en ny organisation som sätter individen i centrum och skapar långsiktiga lösningar för egen försörjning? Vi söker en engagerad ärendehandledare med samordningsansvar till vår nybildade Försörjningsenhet inom ekonomiskt bistånd - en roll med stort ansvar och möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Om rollen
Som ärendehandledare samordnar du arbetet inom enheten, handleder kollegor och bidrar till utveckling av metoder och arbetssätt. Du säkerställer rättssäker och effektiv handläggning samt deltar i klientnära arbete vid behov. Rollen innebär även uppföljning, rapportering och introduktion av nya medarbetare. Du är med och formar enheten tillsammans med enhetschef och får möjlighet att påverka verksamhetens utveckling.Publiceringsdatum2025-10-29Arbetsuppgifter
- Samordna enhetens arbete mot uppsatta mål och följa upp resultat.
- Handleda och stötta handläggare i klientnära arbete och processer.
- Bidra till utveckling och implementering av rutiner, strukturer och nya arbetssätt.
- Delta i handläggning av komplexa ärenden och företräda nämnden vid behov.
- Ansvara för statistik, uppföljning och rapportering.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har en Socionomexamen. Du har erfarenhet av arbete med ekonomiskt bistånd och myndighetsutövning och du har kunskap om relevanta lagar, regelverk och praxis.
Du har god erfarenhet av handledning och samordning, gärna med viss ledarskapserfarenhet och du har förmåga att arbeta strukturerat, lösningsfokuserat och med helhetssyn.
Rollen kräver även B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av samverkan med andra myndigheter samt internt.
Vi erbjuder
Hos oss erbjuder vi möjlighet att bygga upp en ny organisation med fokus på individens egen försörjning. Vi är en arbetsplats där din kompetens tas tillvara på och där du får möjlighet att bidra till verksamhetens utveckling.
Vi erbjuder även kompetensutveckling och stöd i utveckling av arbetssätt och metoder samt en god arbetsmiljö med tydlig värdegrund och fokus på medarbetarskap, självledarskap och delaktighet.Anställningsvillkor
Provanställning med möjlighet till tillsvidare, 100 %. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Ansök gärna innan sista ansökningsdag 11/11.
Välkommen med din ansökan! Vi vill att du skickar din ansökan via vårt rekryteringsverktyg på vår hemsida. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finner du https://www.forshaga.se/GDPR
