Ärendekoordinator till enheten för fysisk miljö

Malmö kommun / Fastighetsskötarjobb / Malmö

2022-07-31



Ref: 202220262022-07-31Vi söker nu en ärendekoordinator till enheten för fysisk miljö. Tjänsten är en funktion på sektionen för vaktmästare som leds av en sektionschef. Ärendekoordinatorn är länken mellan beställare och utförare - ofta rektor/biträdande rektor och vaktmästare. Det huvudsakliga uppdraget är att prioritera, planera och fördela ärenden till antingen vaktmästarna, lokalsamordnarna eller annan aktör. Sektionschefen för vaktmästarna leder morgonmöten och här bidrar ärendekoordinatorn med sin planering och kunskap.I uppdraget ingår ansvar för att tillsammans med beställare tydliggöra ärenden samt följa upp och återkoppla. Ärendekoordinatorn bemannar akuttelefonen under arbetstid kl. 07.00-15.30 och tar emot akuta ärenden från verksamheterna samt skapar ärenden i ärendehanteringssystemet. Även ansvar för inköp till vaktmästeriets lager ingår.Vi söker dig som har en för uppdraget relevant utbildning inom exempelvis logistik/fastighet/facility management samt erfarenhet av ärendekoordinering inom fastighetsbranschen eller annan lämplig utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget.För att vara rätt person för tjänsten tror vi att du trivs med ett arbete som är varierat, där du hanterar oväntade och oplanerade saker och där du arbetar med många olika saker parallellt. Som ärendekoordinator behöver du kunna arbeta självständigt och strukturerat samt prioritera utifrån arbetsbelastning, mål och tidplaner. Arbetet kräver en god kommunikationsförmåga och förmåga att möta andra människor i olika situationer. Som person är du öppen, positiv, serviceinriktad och lösningsfokuserad samt har en mycket god organisationsförmåga.Tjänsten kräver att du behärskar svenska språket mycket väl i tal och skrift.Låter detta som en tjänst för dig? Vi ser fram emot att läsa din ansökan!Om arbetsplatsenEkonomiavdelningen är en av fyra stabsavdelningar. Avdelningen består av två enheter; enheten för fysisk miljö och ekonomienheten, samt en separat IT-sektion. Enheten för fysisk miljö har cirka 30 medarbetare, varav två sektionschefer. Inom enheten värdesätter vi samarbete, arbetsglädje och att skapa förutsättningar för barnens bästa förskola. Enheten är uppdelad i två sektioner. Sektionen för vaktmästeriet ansvarar för att utföra vaktmästaruppdrag av varierande karaktär och storlek till Malmö stads förskolor.Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har 4700 medarbetare som varje dag möter 17 000 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 220 förskolor. Som medarbetare hos oss blir du del av en organisation där många spännande initiativ och idéer tar fart.I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: snarast enligt överenskommelseIntervjuer sker from v. 33Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-08-14Malmö kommun6850329