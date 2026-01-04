Ärendehanledare till Barn, unga och familj
Sollefteå kommun, IFO / Socialsekreterarjobb / Sollefteå Visa alla socialsekreterarjobb i Sollefteå
2026-01-04
, Kramfors
, Ragunda
, Mark
, Härnösand
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sollefteå kommun, IFO i Sollefteå
Vill du göra skillnad - på riktigt? Hos oss i Sollefteå kommun bidrar du varje dag till att samhället fungerar, växer och utvecklas. Vi är nära 2000 kollegor som tillsammans skapar trygghet, service och framtidstro för kommuninvånarna.
Här får du mer än bara ett jobb: du blir en del av ett lag som präglas av mod, nytänkande och stolthet. Vi erbjuder goda möjligheter att utvecklas och påverka - och en arbetsmiljö som gör det lätt att hitta balansen mellan karriär och fritid. Som extra bonus får du tillgång till friskvårdsbidrag, fri längdskidåkning på Hallstaberget, gratis bad på flera av våra anläggningar och mycket mer.
Och kanske det bästa av allt: du får arbeta i en kommun där storslagen natur möter småstadens charm, där gemenskapen är stark och framtidstron tydlig.
Välkommen till Sollefteå - här gör vi skillnad, tillsammans.
Barn, unga och familjeenheten utgör en del av Individ- och familjeomsorg inom Sollefteå kommun.
På enheten arbetar 21 socialsekreterare i fyra olika grupper, mottagning/familjerätt, utredning, insats och familjehem/kontaktperson/ kontaktfamiljer. På enheten finns också tillgång till administrativ resurs.
För att möta allt ökande krav på vår verksamhet samt för att stärka vår verksamhetsidé där vi utifrån en systemisk grund aktivt arbetar med att lyfta fram människors resurser och stötta förändring vill vi erbjuda ett bra stöd till våra handläggare.
En av våra tidigare ärendehandledare har nyligen lämnat verksamheten och vi söker därför en ersättare.Publiceringsdatum2026-01-04Arbetsuppgifter
Som ärendehandledarare leder och fördelar du arbetet i ärenden inom enheten. Du fattar beslut enligt delegation och ansvarar för det operativa stödet till våra handläggare.
Uppdraget kräver fördjupad kunskap inom tillämplig lagstiftning, författningar, andra regelverk och praxis. I uppdraget som ärendehandledarare ingår också att bevaka förändringar inom rättsområdena samt viss intern utbildning i handläggning och dokumentation samt BBIC.
Vi ser framemot din ansökan!Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen från socionomprogrammet samt lång erfarenhet av socialtjänst och myndighetsutövning. Vidare har du särskilda kunskaper om barns och ungdomars utveckling och behov liksom erfarenhet av att arbeta med BBIC i datasystemet Lifecare.
Vi strävar efter att arbeta lösningsinriktat och systemiskt och därför är det meriterande att du har kunskap i systemteori.
Det är viktigt att du har ett gott bemötande och god samarbetsförmåga, både tillsammans med kollegor inom IFO samt även i din dialog med exempelvis klienter, uppdragstagare och andra myndigheter.
Som person behöver du vara lugn och stabil i stressade situationer. Du bör ha lätt för att anpassa dig till ändrade förutsättningar och ha förmåga att utifrån dessa omprioritera dina och gruppens uppgifter under arbetsdagen. Du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt och har god analytisk förmåga som du använder till att göra goda bedömningar.
Körkort är ett krav då din placering blir centrala Sollefteå men hela kommunen är ditt arbetsfält.
ÖVRIGT
I Sollefteå kommun är ett antal tjänster inplacerade i säkerhetsklass enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). För de tjänsterna ingår säkerhetsprövning i anställningsförfarandet.
Observera att vi endast tar emot ansökningar via Offentliga jobb.
Första gången du söker ett jobb via Offentliga jobb, registrerar du dig på länken www.offentligajobb.se
och skriver in dina uppgifter där. Du bör vara noggrann när du fyller i dina uppgifter, eftersom dina uppgifter ligger till grund för hanteringen.
När vi mottagit din ansökan får du en bekräftelse via mail.
Vi strävar efter mångfald och jämn könsfördelning inom Sollefteå kommun.
Vi undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C298076". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollefteå kommun
(org.nr 212000-2437) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sollefteå kommun, IFO Kontakt
Ärendehandledare
Maria Bergqvist 0620-68 20 51 Jobbnummer
9668422