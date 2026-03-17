Ärendehandledare till västra Utredningsenheten
Karlstads kommun / Socialsekreterarjobb / Karlstad Visa alla socialsekreterarjobb i Karlstad
2026-03-17
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlstads kommun i Karlstad
, Torsby
Publiceringsdatum2026-03-17Beskrivning
Vi befäster nu det arbetssätt vi provat sedan förra året på västra utredningsenheten och söker därmed en ärendehandledare tillsvidare.
Enheten har vuxit och vi har delat in enheten i tre team och arbetar på ett annat sätt än innan där vi fördelar nya ärenden till respektive team var tredje vecka. Vi vill på så vis ge ökade möjligheter för socialsekreterarna att kunna styra över sin planering i arbetet.
Västra utredningsenheten tillhör organisatoriskt Arbetsmarknads- och Socialförvaltningens Familjeavdelning och är en av två utredningsenheter. Enhetens uppdrag är att bedöma behov av skydd och stöd för utsatta barn, ungdomar och deras familjer. Vi handlägger utredningar och bistånd enligt SoL och LVU gällande barn och unga i ålder mellan 0-18 år.Dina arbetsuppgifter
Enheten består av drygt 20 engagerade medarbetare och du kommer vara ärendehandledare för ett av teamen, i den rollen ingår att hålla i teamets veckovisa möten samt ha en aktiv roll vid fördelning av ärenden. Arbetet som ärendehandledare innebär att du stor del av tiden handleder och vägleder socialsekreterare i deras dagliga arbete. Tjänsten innebär ett tätt samarbete med enhetschef och enhetens två andra ärendehandledare.
I tjänsten ingår att driva utvecklingsfrågor både på enhetsnivå och avdelningsnivå. Du
kommer även ingå i flera olika typer av samverkansforum, både internt och externt.
Som ärendehandledare på familjeavdelningen har du tillgång till extern handledning.
Vill du veta mer om oss gå in här:https://qcnl.tv/p/gTHnEpyNZ5VA4SU5NMp3nAhttps://karlstad.se/jobba-hos-oss/vara-verksamheter/arbetsmarknads--och-socialforvaltningenKvalifikationer
- Socionomexamen
- B-körkort för manuell växellåda
- Gedigen erfarenhet av arbete med barnavårdsfrågor inom socialtjänsten erfordras. Du behöver ha ledaregenskaper och ska vara öppen för att arbeta i en tillvaro där du hela tiden kan behöva
omprioritera arbetet utifrån växlande förutsättningar då arbetet till stor del är av akut karaktär.
Som ärendehandledare för ett team värdesätts egenskaper av prestigelöshet och förmåga att lyssna in olika individers resurser och behov men samtidigt kunna göra bedömningar och fatta beslut när det behövs.
- Arbetet ställer höga krav på förmåga till samarbete, att vara självgående och att kunna inta olika
perspektiv både på detaljnivå och utifrån den större helheten. Förutom kompetens och
erfarenhet kommer särskilt beaktande göras för att komplettera gruppen utifrån personliga egenskaper.
- Utdrag ur polisregistret kommer att begäras för den som blir rekryterad.
Intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut.
Vi erbjuder
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba i Karlstads kommun på https://karlstad.varbi.com/center/tool/position/891371/edit/tab:2/karlstad.se/jobbahososs
Varmt välkommen med din ansökan!
När du söker jobb hos oss kommer du att få ange ditt CV samt svara på ett antal frågor där vi ber dig beskriva din kompetens inom efterfrågat område. Det innebär att du inte ska bifoga ett personligt brev som en del av din ansökan.
Om Karlstads kommun
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen ger stöd till utsatta barn, familjer och personer med psykisk funktionsnedsättning. Våra cirka 700 medarbetare arbetar med missbruksvård, ekonomiskt bistånd, budget- och skuldrådgivning och familjerättsliga frågor. Vår uppgift är även att motverka arbetslöshet samt sköta tillstånd och tillsyn för alkohol och tobak.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlstads kommun
(org.nr 212000-1850) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Arbetsmarknads- och socialförvaltningen, Familjeavdelningen Kontakt
Anna Bäckstrand 054-5406532 Jobbnummer
9801195