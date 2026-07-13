Arenavärd till Vasakronan, Arena Sergel
Carotte Staff AB / Receptionistjobb / Stockholm Visa alla receptionistjobb i Stockholm
2026-07-13
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Vill du vara med och forma upplevelsen på en av Stockholms mest exklusiva co‐workingarenor? Vi söker nu en Receptionist & Arenavärd som vill ta en central roll i det dagliga livet på Arena Sergel.
Om Vasakronan och Arena-konceptet
Vasakronan är ett av Sveriges största och mest framgångsrika fastighetsbolag med ett förstklassigt utbud av kontors- och butiksfastigheter i absolut bästa läge i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Som en del av denna vision erbjuder Vasakronan även Arena – ett coworking-koncept i världsklass med det lilla extra. Här möts flexibilitet, hållbarhet och smarta kontorslösningar i inspirerande miljöer utformade för att främja kunskapsutbyte och utveckling.
Vasakronan Arena lanserades 2019 och har sedan dess blivit ett smart och självklart komplement till det traditionella kontoret. Med flera etablerade Arenor i landets största städer erbjuder Vasakronan skräddarsydda arbetsplatser för företag, medlemmar och besökare.
Läs mer: Vasakronan Arena
Om Arena Sergel
Flaggskeppet Arena Sergel är centralt beläget vid Sergels torg i Stockholm och sträcker sig över tre våningsplan. Här finns 150 flexarbetsplatser, 20 konferens- och mötesrum, 10 arenakontor, lounger och en magisk takterrass med slående utsikt över Stockholm. På Arenan är det stort fokus på service och välmående. Alla material är noga utvalda och med hjälp av ljud, ljus och doft har man skapat en arbetsplats för alla att trivas på. Smart teknik och funktion är ledorden och varje yta ska förse en med nya intryck.
Teamet på plats består idag av en Site Manager och tre Arenavärdar, och vi söker nu en serviceinriktad och drivande värd som vill bli en del av vårt engagerade team.
Läs mer om Arena Sergel här: https://vasakronan.se/arena/arena-sergel/
Om tjänsten Som Receptionist / Arenavärd är du navet i verksamheten. Du skapar flyt i vardagen, sätter tonen i mötet med våra medlemmar och gäster och bidrar aktivt till den helhetsupplevelse som skiljer Arena Sergel från andra co‐workingmiljöer.
Rollen kombinerar service, samordning och relationsbyggande. Du har koll på detaljerna, ligger steget före och ser till att allt fungerar, från första hälsning till sista intryck.
Du kommer att arbeta i nära samarbete med både en site manager och andra kollegor i samma roll, vilket skapar en dynamisk och samarbetsinriktad arbetsmiljö. Tillsammans ser ni till att miljön alltid är inbjudande och att servicen håller högsta nivå.
Exempel på arbetsuppgifter:
Vara första kontaktpunkt för medlemmar, kunder och besökare
Säkerställa en professionell och välkomnande daglig drift av receptionen
Koordinera konferenser, möten och externa gäster
Hantera bokningar, medlemsdialog och administrativa uppgifter kopplat till co‐working
Stötta vid visningar och aktivt delta i dialogen med blivande medlemmar
Samarbeta tätt med teamet för att utveckla service, flöden och upplevelse på plats.
Vi söker dig som
Du trivs när du får ta ansvar, möta människor och hålla många trådar i handen utan att tappa kvalitet eller lugn. Du har ett naturligt affärsmässigt bemötande och är trygg i att representera ett premiumvarumärke.
Arbetar självgående, noggrann och har en genuin känsla för service
Du trivs i en roll där tempot kan variera efter gästen och dagens behov
Har blick för detaljer och ser vad som behöver göras innan någon ber om det
Du är lösningsorienterad och ansvarstagande, med förmåga att fatta beslut och behålla struktur även när tempot är högt
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska
Du har tidigare erfarenhet inom hotell, reception, co-working eller konferensverksamhet (meriterande)
Har god teknisk förståelse, särskilt kring konferensteknik, digitala bokningssystem och Office-programmen (meriterande)
Vad vi erbjuder Hos oss får du arbeta i en exklusiv och professionell miljö med höga ambitioner kring service och kvalitet. Du blir en viktig del av ett sammansvetsat team på fyra personer där ansvar, förtroende och engagemang är centralt. Rollen ger stort utrymme att påverka vardagen på arenan och utvecklas inom service, värdskap och koordinering.Publiceringsdatum2026-07-13Om tjänsten
Omfattning: Heltid. Start omgående.
Arbetstider: Måndag–fredag, ordinarie arbetstid är förlagd mellan kl. 07.30–17.30 men kvällsarbete kan förekomma.
Anställning: Du blir anställd av Carotte Staff och uthyrd till Vasakronan på Arena Sergel.
Om Carotte
Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group som hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Vi skräddarsyr uppdragen efter våra kunders behov och drivs av att förstå varje kunds specifika behov på djupet. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen. Välkommen med din ansökan
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor eller funderingar tveka inte på att mejla ansvarig rekryterare. Vi behandlar våra ansökningar löpande och rekommenderar att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Sökord: reception, Stockholm, hotellreception, coworking, co-work Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8061006-2099510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392), https://jobb.carottestaff.se
Tegeluddsvägen 92 (visa karta
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115 28 STOCKHOLM Arbetsplats
Carotte Staff Jobbnummer
10001809