Arenavaktmästare timanställning
Vill du arbeta mitt i pulsen där idrott, evenemang och människor möts?
Som arenavaktmästare på Halmstad Arena är ingen dag den andra lik.
Du har en viktig roll i att skapa trygga och välfungerande miljöer för träningar, matcher och evenemang. Nu söker vi dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, har ett serviceinriktat förhållningssätt och värdesätter ansvar och laganda.

Arbetsuppgifter
Som timanställd arenavaktmästare hos oss får du ett omväxlande arbete där du är med och ser till att arenan fungerar i vardagen och inför evenemang. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innebära att du:
• sköter isvård och spolar is
• förbereder arenan inför träningar och matcher
• utför enklare städning och håller ordning i lokalerna
• tar hand om felanmälningar
• hjälper besökare, föreningar och arrangörer på plats
• bidrar till att arenan är en trygg och säker miljö
• lägger och tar bort temporära golv
• hjälper till vid förberedelser inför evenemang, till exempel konserter
Du får introduktion och internutbildning i det som behövs för att klara arbetet på ett bra och säkert sätt.Kvalifikationer
För att arbeta som arenavaktmästare behöver du ha en avslutad gymnasieexamen och kunna uttrycka dig väl på svenska, både muntligt och skriftligt. Du har god datorvana och är bekväm med att använda digitala system i det dagliga arbetet. Vi ser det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete som arenavaktmästare samt har erfarenhet av att hantera och köra ismaskin, vilket är en viktig del av tjänsten. Det är även meriterande om du redan har truckkort.
Som person är du initiativtagande och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har lätt för att samarbeta med andra och bidrar till en god stämning i arbetsgruppen. Eftersom rollen innebär mycket kontakt med besökare, föreningar och arrangörer är du serviceinriktad och har ett trevligt och professionellt bemötande. Du har lätt för att ställa om och bidra där verksamheten behöver det som mest. Du trivs med varierande arbetsuppgifter och arbetstider och kan hantera situationer där tempot är högt utan att tappa fokus eller kvalitet i arbetet
Vi erbjuder dig
En varierande arbetsplats med stor möjlighet att påverka ditt arbete. Hos oss får du närvarande chefer som stöttar, utmanar och finns tillgängliga när du behöver dem. Du blir en del av ett team där kollegor hjälper varandra och där vi lär av både framgångar och svåra situationer
Halmstads kommun tillämpar rökfri arbetstid.
Övrig information
Som timanställd arenavaktmästare arbetar du oregelbundna arbetstider vilket omfatta dag- och kvällsarbete samt helgarbete.Timanställning innebär att du hoppar in och arbetar vid behov, när det passar dig. Du har alltså inget fast schema.
Teknik- och fastighetsförvaltningen bidrar till att göra Halmstad till en attraktiv stad att bo och vistas i. Vi utvecklar, bygger och förvaltar kommunens offentliga miljöer som gator, torg, parker, skogar, naturområden samt kommunens lokaler. Vi ansvarar även för evenemangssamordning samt idrotts- och fritidsverksamhet för att främja folkhälsan genom att samarbeta med och stödja föreningar.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet!
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/182".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Driftavdelningen (TFF) Kontakt
Lovisa Aldrin lovisa.aldrin@halmstad.se +46733039243 Jobbnummer
