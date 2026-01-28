Arenahotellet söker Biträdande Frukostansvarig 70 %
2026-01-28
Arenahotellet söker Biträdande
Frukostansvarig 70 %
Uppsalas största hotell med närhet till idrottsarenor och E4:an, söker nu en Biträdande Frukostansvarig som vill vara med och utveckla vår frukostverksamhet tillsammans med ett engagerat team. Hos oss möter du gäster som uppskattar rörelse, hälsa och hållbara val och vi strävar alltid efter att ge dem en riktigt bra start på dagen.
Ge våra gäster den bästa starten på dagen!
Är du morgonpigg, driven och älskar att skapa härliga gästupplevelser? Trivs du i ett högt tempo där kvalitet, teamwork och service står i fokus? Då kan detta vara nästa steg för dig!
Om rollen
Som biträdande frukostansvarig är du frukostansvariges högra hand och en självklar ledare i den dagliga driften. Du arbetar operativt i frukostserveringen, leder arbetet på plats och säkerställer att allt flyter på smidigt från första kaffekoppen till sista gästen.
Du är med och driver verksamheten framåt, stöttar kollegor i vardagen och tar ett större ansvar när frukostansvarig inte är på plats. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och verkligen göra skillnad.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vara en närvarande ledare i den dagliga driften av frukostserveringen
Säkerställa att frukostbuffén är inbjudande, välfylld och håller hög kvalitet
Arbeta aktivt i serveringen tillsammans med teamet
Planera inköp, ta emot varuleveranser och säkerställa rätt kvalitet och kvantitet
Arbeta med struktur, flöde och minimering av svinn
Delta i förberedelser inför lunch, konferensförtäring och enklare matlagning
Säkerställa att hygienrutiner och livsmedelssäkerhet följs
Bidra till en positiv arbetsmiljö där det är kul att gå till jobbet
Vem är du?
Du är en positiv och engagerad person som trivs i en roll med ansvar. Du gillar att jobba nära både gäster och kollegor, är lösningsorienterad och har lätt för att behålla lugnet även när tempot är högt. Att ta initiativ och hjälpa andra faller sig naturligt för dig.
Vi söker dig som har
Erfarenhet av frukostservering, gärna från hotell
Vana att leda eller stötta kollegor i det dagliga arbetet
Ett starkt servicefokus och ett öga för detaljer
God fysisk uthållighet och trivs med ett rörligt arbete
Förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Meriterande
Erfarenhet från liknande roll
Utbildning inom hotell- och restaurang
Kunskap om HACCP
Erfarenhet av hotellsystemet Jupiter
Vi erbjuder dig
En utvecklande roll med ansvar och variation
En arbetsplats där idéer och engagemang uppskattas
Möjlighet att växa vidare inom hotell- och restaurangbranschen
Praktisk information
Tjänst: 70 % med provanställning 6 månader
Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetstider: tidiga morgnar, helger och helgdagar
Avtal: HRF, Hotell- och restaurangfacket
Lön enligt avtal
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 1 mars 2026
Känner du igen dig?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Vi ser fram emot att höra från dig!
Med vänlig hälsning
Jenny Norstedt Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare A Hotell i Uppsala AB
(org.nr 559111-6818), https://arenahotellet.se/
Edith Södergrans Gata 6 (visa karta
)
754 60 UPPSALA Jobbnummer
9709465