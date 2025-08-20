Areal i Bollnäs söker Redovisningsekonom
2025-08-20
Areal i Bollnäs växer och söker nu en redovisningsekonom på heltid som gillar att arbeta med jordbruks-, skogs- och landsbygdsföretag. Hos oss kommer du att ingå i ett erfaret team som arbetar nära våra markägare. Vi söker dig som vill bidra med både struktur och utveckling - och trivs i ett arbete där relationer, ansvar och helhetstänk står i fokus.
Tjänstebeskrivning
Vi arbetar nära våra kunder med kvalificerad rådgivning och vi arbetar i team för bästa möjliga kompetensutbyte. Dina arbetsuppgifter kommer bl.a. att bestå av:
• Löpande redovisning
• Upprättande av deklarationer och bokslut
• Löpande rådgivning inom ekonomi och skatter åt framför allt enskilda näringsidkare
Om Areal
Areal arbetar med fastighetsförmedling och rådgivning för jord- och skogsbruk. Vi finns representerade med 51 kontor i hela Sverige, alltid redo att hjälpa markägare som behöver hjälp med ekonomi/rådgivning eller vill köpa eller sälja skog, mark och gårdar. Du kan läsa mer om Areal på https://areal.se/om-areal/
På Bollnäskontoret är vi 9 rutinerade medarbetare som arbetar med fastighetsförmedling, rådgivning och ekonomi åt kunder inom jord- och skogsbruks i främst södra Hälsingland. Publiceringsdatum2025-08-20Kvalifikationer
• Utbildad inom ekonomi
• Hög social kompetens och stort engagemang
• Intresse för ekonomisk rådgivning
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i konsultroll, arbetat i Fortnox samt inblick i de gröna näringarna.
Låter det spännande?
Skicka in din ansökan redan idag! Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Har du någon fråga om tjänsten så tveka inte att kontakta Tomas Lusth | Areal Bollnäs. tomas.lusth@areal.se
eller telefon 070-002 59 71
Vi ser fram emot din ansökan!
Vi vill ej bli uppringd av rekryterings- eller bemanningsföretag för denna tjänst. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
E-post: tomas.lusth@areal.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skogsbyrån i Bollnäs AB
(org.nr 559213-7599), https://areal.se/kontor/areal-bollnas/
Långgatan 7 B (visa karta
)
821 43 BOLLNÄS Arbetsplats
Areal Kontakt
Tomas Lusth tomas.lusth@areal.se 0700025971 Jobbnummer
9468327