Area Sales Representative | Manpower Industrial
Manpower Aktiebolag / Säljarjobb / Borås Visa alla säljarjobb i Borås
2026-06-18
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Vill du äga hela affären - från första kontakt till långsiktigt partnerskap - och sälja lösningar som håller hela vägen? Hos Manpower Industrial driver du nya affärer med fokus på tillverkande industri. Du bygger din egen pipeline och ansvarar för affärens utveckling, tempo och resultat, som en del av ett team som levererar tillsammans. Är du med?
Om rollen
Som Area Sales Representative ansvarar du för att driva ny affär och utveckla kundrelationer i västra och södra Sverige, med ett geografiskt ansvar som omfattar primärt Göteborg, Borås, Jönköping samt söderut. Placeringsort är med fördel Borås, men kan vara flexibel inom regionen beroende på var du har din bas. Du säljer bemannings- och kompetensförsörjningslösningar mot segmentet Industrial, med särskilt fokus på ägarledda små och medelstora företag.
Rollen är operativ och marknadsnära. Du arbetar aktivt med prospektering, kundmöten och bygger en stabil pipeline över tid. Tempot är högt, aktivitetsnivån tydlig och du driver självständigt din affär framåt med struktur och uthållighet. Som ASR äger du affären, från första kontakt till avslut, och ansvarar för både resultat, kvalitet och lönsamhet.
Affärerna görs också i nära samspel med leveransorganisationen, där ni tillsammans säkerställer att det som säljs också går att leverera. Det ställer krav på tydlighet, ansvarstagande och affärsmässighet genom hela processen. Hos oss handlar framgång om att arbeta långsiktigt, med rätt affärer och hållbara resultat.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Bygga pipeline genom aktiv och strukturerad prospektering.
Identifiera och utveckla affärer hos industrikunder inom SMB-segmentet.
Driva affären hela vägen från första kontakt till avslut.
Driva kvalitet och lönsamhet i affären - i nära samspel med kund, leverans och övriga interna intressenter.
Arbeta målstyrt och utveckla din marknad över tid.Publiceringsdatum2026-06-18Bakgrund
Vi söker dig som trivs nära affären - ute hos kund, i dialogen och i det långsiktiga relationsbyggandet. Med erfarenhet av B2B försäljning skapa du nya affärer genom aktivitet, struktur och eget driv. Mod, initiativkraft samt uthållighet att driva affärer från start till mål är en del av ditt dna.
Som person är du trygg och förtroendeingivande, med en naturlig förmåga att bygga relationer. Ditt affärsfokus kombineras med ett genuint intresse för människor. Arbetssättet är strukturerat och du trivs i en miljö där aktiviteter och resultat följs upp systematiskt och kontinuerligt.
Affärsmässighet och tydlighet präglar dig kommunikation. Ansvar tas för affärer, förväntningar sätts och leverans sker därefter. Samarbete faller naturligt och bidrar till att driva resultat framåt. Drivs av att leverera resultat - både själv och tillsammans med teamet.
Vi erbjuder
Hos oss kombineras tydlig struktur och metodik med frihet att agera, en balans som präglar hur vi arbetar varje dag. Fokus ligger på hållbara affärer, där kvalitet går före snabba avslut, samtidigt som tempot skruvas upp när läget kräver det.
Kulturen bygger på samarbete, ansvar och ett gemensamt driv framåt. Med starka varumärken, erfarna kollegor och högt tempo i vardagen skapas en miljö där vi stöttar varandra och levererar tillsammans.
Information och ansökan
Har du frågor angående tjänsten, rekryteringsprocessen eller oss som arbetsgivare är du varmt välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Takahashi, sara.takahashi@jeffersonwells.se
För att säkerställa en säker och GDPR-kompatibel hantering av personuppgifter tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Skicka därför in din ansökan via vår webbplats.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Tror du att rollen passar dig? Då ser vi verkligen fram emot din ansökan redan idag. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Manpower Group
ManpowerGroup är en global aktör inom kompetensförsörjning med verksamhet i ett 70-tal länder. I Sverige verkar vi genom varumärken som Manpower, Experis och Jefferson Wells - tillsammans erbjuder vi tjänster inom bemanning, rekrytering och konsultlösningar. Med stark lokal närvaro och lång erfarenhet hjälper vi både företag och individer att lyckas i arbetslivet. Hos oss står människan alltid i centrum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Manpower Aktiebolag
(org.nr 556348-1588)
Ryssnäsgatan 3, Borås (visa karta
)
504 64 BORÅS Arbetsplats
Manpower rekrytering Kontakt
Contact
Sara Takahashi Sara.Takahashi@jeffersonwells.se Jobbnummer
9971124