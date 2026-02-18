Area sales manager till Helly Hansen Workwear
2026-02-18
Lämplig placeringsort: Mellersta Norrland (t.ex. Sundsvall, Härnösand eller Östersund med omnejd).
Varför Helly Hansen Workwear?
Helly Hansen Workwear's tillväxtresa under de senaste 10 åren har varit imponerande - här har en starkt sammansvetsad B2B-organisation tillsammans lyckats fyrdubblat sin omsättning globalt. Till norra distriktet söker vi nu en relationsbyggande säljare som med passion och driv säkerställer att varumärket både är - och kommer vara - det självklara valet på marknaden.
Din blivande arbetsplats
Helly Hansen Workwear är ett globalt och välrenommerat premiumvarumärke som sedan 1877 har utvecklat högpresterande arbetskläder och skyddsskor för professionella användare. Med huvudkontor i Oslo och en B2B-organisation utöver det vanliga fortsätter bolaget att växa och ta marknadsandelar. Produkterna används av alla som behöver trygga och högpresterande arbetskläder som tål tuffa miljöer och hårt arbete - varje dag.
Ditt nya uppdrag
Distriktet i mellersta Sverige, med geografiskt område från Sundsvall i norr till Ludvika i Söder har såväl stor potential som starka befintliga relationer. Vi tror att du som söker rollen trots det har en ambitiös agenda och en tydlig vision för nästa steg. För att lyckas behöver du arbeta inkännande och relationsorienterat. Rollen förutsätter ett starkt affärssinne parallellt med en ödmjuk inställning för hur viktigt det är att lyckas tillsammans - som ett team.
Som Area sales manager ansvarar du för att:
Stärka Helly Hansens position i Norrbotten, Västerbotten och delar av Lappland
Bygga långsiktiga, givande och motiverade samarbeten med återförsäljare
Genomföra produkt- och säljutbildningar på ett inspirerande sätt
Aktivt driva säsongsförsäljning och arbeta med förorder, statistik och orderförslag
Genomföra strukturerade kundbesök med tydliga mål och agendor
Vara en stark ambassadör på mässor, kundevent och säljmöten
• Vi tror att du trivs med att vara där det händer, ute på fältet. Rollen förutsätter en självgående och ansvarstagande person som har modet och tryggheten med att fatta beslut på plats i mötet med kund. Det är lämpligt att utgå ifrån Luleå, Piteå, Skellefteå eller närliggande orter.
Om just dig
Du är redan en rutinerad och naturligt lyhörd utesäljare med en tydlig framtoning som skapar mervärde i dialoger. Vi förutsätter att du vet hur du får en kund att trivas i din närhet samt är van vid att arbeta självständigt och strukturerat i ett större distrikt.
För att lyckas tror vi att du har:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning med ett fint track-record
Tidigare erfarenhet av att resa i tjänsten samt vilja att fortsätta göra det
God förmåga att skapa förtroenden och kunna leverera på dessa
Strukturerad och resultatorienterad personlighet utan för den sakens skull tappa din varma och ödmjuka framtoning
B2B-vana inom arbetskläder, tekniska produkter eller retail
Stark motivation att påverka din egen vardag och framgång
Där kultur möter människa
Hos Helly Hansen Workwear får du representera ett internationellt premiumvarumärke och arbeta i en kultur som präglas av engagemang, innovation och professionalism. Du kommer att få en genomtänkt onboarding, ett närvarande och stöttande ledarskap och möta kollegor som gärna delar med sig av sina erfarenheter.
Några ord från din blivande chef
"Vi fortsätter att växa och jag ser verkligen fram emot att stärka vårt redan härliga och framgångsrika team med ytterligare en säljare. Vi är i dag ett sammansvetsat lag med tydlig vinnarkultur, högt engagemang och starkt affärsfokus. Jag söker dig som vill ta ansvar, utvecklas tillsammans med oss och bidra till fortsatt tillväxt - både för teamet och våra kunder." - Robin Sokoloff
Vi finns här
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsätta innan sista ansökningsdag. Ansök idag - vi ser fram emot att höra mer om hur du kan och vill bidra i rollen!
Jennie Meier / 0763 - 011 761 | jennie@navi.se
Daniel Holmroos / 0763 - 260 033 | daniel@navi.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
