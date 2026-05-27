Area Sales Manager till Finbin och Team Tejbrant

2026-05-27
Vill du arbeta med försäljning i en framtidsbransch där hållbarhet och affärsutveckling går hand i hand?
Är du en affärsorienterad säljare som vill arbeta med att utveckla framtidens hållbara stadsmiljöer? Finbin och Team Tejbrant, en del av den växande nordiska koncernen Lehtovuori Group, söker nu en Area Sales Manager som vill driva expansionen på den svenska marknaden. Här får du möjligheten att representera marknadsledande produkter inom urban infrastruktur och skapa långsiktiga värden för både kunder och samhälle.Publiceringsdatum2026-05-27Arbetsuppgifter
I rollen som Area Sales Manager ansvarar du för att strategiskt och operativt utveckla försäljningen inom din region. Du driver hela säljprocessen, från den första kontakten och identifiering av kundbehov till förhandling och avslut. Arbetet innebär ett stort fokus på projektförsäljning där du säljer komplexa tekniska lösningar och helhetskoncept anpassade för offentliga rum och stadsmiljöer.
Du arbetar proaktivt med att bygga nätverk och stärka bolagens närvaro på marknaden genom att bearbeta såväl befintliga som nya kontakter. Rollen kräver en kombination av strategisk planering och praktiskt genomförande ute på fältet för att säkerställa att kundens förväntningar möts i varje enskilt projekt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Aktiv nykundsbearbetning och utveckling av nya affärsmöjligheter inom regionen.
Projektförsäljning av tekniska lösningar mot kommuner, byggbolag, arkitekter och fastighetsägare.
Utveckling och vård av långsiktiga kundrelationer genom behovsanalys och rådgivning.
Ansvar för offertarbete, avtalsförhandlingar och uppföljning av försäljningsmål.
Deltagande vid mässor, kundevent och nätverksträffar för att representera varumärkena.
Operativt stöd i projektens genomförandefas vid behov för att säkerställa leveranskvalitet.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en utpräglad tävlingsmänniska med ett professionellt och förtroendeingivande uppträdande. Du trivs med att arbeta självständigt och besitter den struktur som krävs för att driva flera komplexa säljprocesser parallellt. Som person är du uthållig, initiativtagande och har en naturlig förmåga att skapa kontakt med beslutsfattare på olika nivåer.
För att lyckas i tjänsten har du:
Flera års erfarenhet av framgångsrik B2B-försäljning med dokumenterade resultat.
Erfarenhet av projekt- eller lösningsförsäljning, gärna av tekniska produkter.
Vana av att arbeta med CRM-system samt moderna digitala säljverktyg och AI.
Mycket god kommunikationsförmåga i både svenska och engelska.
B-körkort och en positiv inställning till resor i tjänsten.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat mot offentlig sektor, arkitekter eller byggbranschen. Kunskap om offentlig upphandling eller erfarenhet från produktområden som urban infrastruktur och parkmiljöer ses också som en fördel.
OM TJÄNSTEN
Du blir en del av en internationell koncern med stark tillväxt och hållbarhet i fokus. Lehtovuori Group kombinerar den lokala närvaron hos Finbin och Team Tejbrant med en kraftfull internationell produktions- och leveranskapacitet. Vi erbjuder en entreprenöriell arbetsmiljö där du får stora möjligheter att påverka din egen vardag och regionens utveckling.
Som Area Sales Manager får du tillgång till en bred och innovativ produktportfölj som ligger i framkant avseende design och kvalitet. Du stöttas av erfarna kollegor och starka interna funktioner som hjälper dig att lyckas i dina affärer. Anställningen erbjuder konkurrenskraftiga villkor med fast lön och ett attraktivt bonusprogram baserat på dina prestationer.
ÖVRIG INFORMATION
Placering: Utgångspunkt från hemmakontor med ansvar för Kronoberg, Jönköping, Kalmar, Östergötland och Södermanland
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande, skicka därför gärna in ditt intresse snarast. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
352 31 VÄXJÖ Arbetsplats
Team Tejbrant Produktion AB Kontakt
Rebecca Moberg rebecca.moberg@eterni.se
9931919