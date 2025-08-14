Area Sales Manager | Mitsubishi Logisnext | Södra Skåne
2025-08-14
Är du en person som har ett stort intresse för försäljning och teknik? Du älskar att träffa kunder, nya som befintliga och säljer med lätthet in vårt breda produktutbud inom nya och begagnade truckar utifrån kundens behov.
Vi söker dig som har ett stort eget driv och vill ha frihet under ansvar. Du utgår från ditt hemmakontor och reser till kunder i Södra Skåne. Lämplig bostadsort kan därför vara Malmö eller Lund.
Om rollen
Som Area Sales Manager kommer du att ansvara för försäljningen av nya och begagnade truckar i Storgöteborg. Du kommer även att ansvara för korttidsuthyrning av truckar, serviceavtal och andra tilläggstjänster inom Mitsubishi Logisnexts portfölj.
Genom att erbjuda tjänster utifrån kundens helhetsbehov ges du en mycket fin möjlighet att bygga långsiktiga relationer.
Du kommer att rapportera till Regional Sales Manager.
Vi väntar på att få välkomna dig i teamet!
Dina dagar kommer att innehålla följande:
• Nykundsbearbetning enligt prospektlista
• Planera veckans aktiviteter och genomföra kundbesök
• Koordinera intressanta nykundsbesök med Regional Sales Manager/Service Manager
• Möten med befintliga kunder för att säkra långsiktig relation
• Skapa offerter och registrera samtliga steg från offert till vunnen affär i CRM-systemet
• Diskutera och analysera nuläge och utfall med Regional Sales Manager/Service Manager
• Kontinuerliga kontakter med interna organisationen såsom Service, Begagnat, Korttidsuthyrning, Order för att säkra effektivitet inom sälj och administration
• Ingå och bidra i team kring nyckelkunder och strategiska konton
Vem söker vi?
Vi söker dig som inte bara vet hur man utvecklar kunderna och ökar omsättningen, utan också ger våra kunder det där lilla extra - varje gång. Vidare tror vi att du har följande erfarenheter och egenskaper:
• Utbildning inom försäljning eller teknik och/eller erfarenhet av B2B försäljning
• Förståelse för teknisk produktförsäljning
• God kommunikationsförmåga
• Förmåga att bygga långsiktiga relationer
• Stark egen drivkraft och målorientering
• Problemlösningsförmåga och förståelse för komplexa system
• Kunna målgruppsanpassa presentationer
• Erfarenhet av MS365 samt CPQ/CRM-system
• God administrativ förmåga
Kontinuerliga resor inom Skåne. Övernattningar i tjänsten kan förekomma.
Placering: Du utgår från ditt hemmakontor inom regionen.
Typ av anställning: tillsvidareanställning.
Förmåner: Kollektivavtal, Förmånsbil, Friskvårdsbidrag, Arbetstidsförkortning, Benify förmånsportal.
Mitsubishi Logisnext har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt på 031-617294.
Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan.
