Area Sales Manager |Mitsubishi Logisnext | Södra Skåne
Experis AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-01-02
Är du en konsultativ säljare som är mer inriktad på att sälja lösningar? Har du ett intresse för teknik och logistik samt är god relationsbyggare och gillar att bygga relationer med såväl nya som befintliga kunder?
Vi tror att du kan räkna på smarta lager- och logistiklösningar och sälja vårt breda produktutbud inom nya och begagnade truckar med tilläggstjänster utifrån kundens behov.
Är du rätt person förstår du dessutom värdet av att ha gjort en grundlig behovsanalys innan du erbjuder kunden rätt lösning. Vi väntar på att välkomna dig i teamet!
Om rollen
Som Area Sales Manager träffar du dagligen kunder och diskuterar lager- och logistiklösningar. Du skaffar dig förståelse för kundens logistikflöden och undersöker hur du som säljare kan erbjuda förbättrade förutsättningar.
Du kommer att ansvara för ett optimerat erbjudande med Mitsubishi Logisnext's moderna portfölj av såväl nya som begagnade truckar, utvecklade och tillverkade i Europa. Du kombinerar detta med finansieringslösningar, korttidsuthyrning, serviceavtal och andra tilläggstjänster i Södra Skåne.
Du utgår från ditt hemmakontor och reser till kunder i Södra Skåne. Lämplig bostadsort kan därför vara Malmö eller Lund. Du kommer att rapportera till Regional Sales Manager.
Dina dagar kommer att innehålla följande:
* Kundsbearbetning utifrån prospektlista
* Planera veckans aktiviteter och genomföra kundbesök
* Koordinera intressanta nykundsbesök med Regional Sales Manager/Service Manager
* Möten med befintliga kunder för att säkra långsiktig relation
* Skapa offerter och registrera samtliga steg från offert till vunnen affär i CRM-systemet
* Uppföljning och analys av nuläge och utfall med Regional Sales Manager/Service Manager
* Kontinuerliga kontakter med interna organisationen såsom Service, Begagnat, Korttidsuthyrning och Order office för att säkra effektivitet inom sälj och administration
* Ingå och bidra i team kring nyckelkunder och strategiska konton
Vem söker vi?
Vi söker dig som inte bara vet hur man utvecklar kunderna och ökar omsättningen, utan också ger våra kunder det där lilla extra - varje gång. Du är en säljare som har förmåga att höja blicken och se bortom det uppenbara. Därför tror vi att du har följande kompetenser:
* Teknisk utbildningsbakgrund
* Förståelse för konsultativ teknisk försäljning, gärna erfarenhet från projektförsäljning
* Förståelse för materialflöden och logistikprocesser
* God kommunikationsförmåga - en relationsbyggare
* Eget driv och målfokus - du har koll på dina befintliga affärer och prospekts, vet hur du ska omvandla möjligheter till lönsamma affärer
* Problemlösningsförmåga
* Du förstår vikten av administration och struktur
* Engelska i tal och skrift
Det är positivt om du kan skapa målgruppsanpassade presentationer och har erfarenhet från MS365, CRM/CPQ-system.
Du kommer att resa inom Skåne och vissa övernattningar i tjänsten kan förekomma.
Placering: Du utgår från ditt hemmakontor inom regionen.
Typ av anställning: tillsvidareanställning.
Förmåner: Fast lön, Provision, Tjänstebil, Förmånsbil, Förmåner enligt Kollektivavtal. Kontaktperson för detta jobb
Mitsubishi Logisnext har valt Jefferson Wells som partner i denna rekrytering. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Irene Bengtsson på mail alternativt på 031-617294.
Vi arbetar med löpande urval och ber dig ansöka omgående. Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
