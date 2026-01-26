Area Sales Manager hos Blickle, region Mälardalen
Blickle har under de senaste åren haft en imponerande tillväxt och söker nu en driven Area Sales Manager till region Mälardalen. Vi söker dig som älskar att göra affärer, är resultatorienterad och vill vara en del av ett framgångsrikt team.
Är du en säljare som kan bygga långsiktiga relationer och samtidigt utveckla nya? Vill du ha ett omväxlande arbete med stort eget ansvar, där du får delta i spännande projekt inom intralogistik och tillverkningsindustrin?
Blickle är en av världens största tillverkare av hjul och länkhjul - Vi tillverkar hjul och länkhjul med som tar laster från 20kg upp till 150 ton per hjul. Med över 30 000 produkter i portföljen finns det alltid rätt lösning för våra kunder. Våra kunder finns inom all typ av industri - från företag som behöver flytta något, till tillverkare vars produkter kräver hjul eller länkhjul.Publiceringsdatum2026-01-26Arbetsuppgifter
Som Area Sales Manager hos Blickle kommer du att vara nyckelspelaren i att upprätthålla starka relationer med företagets befintliga kunder samtidigt som du aktivt söker nya affärsmöjligheter.
Tillsammans med Blickles innesäljarteam kommer du att vara ansvarig för att driva ditt distrikt och hitta de bästa tekniska lösningarna för företagets kunder. Det innebär allt från att skapa underlag för offerter till att säkra avslutade affärer. Ditt distrikt sträcker sig genom Mälardalen och vidare upp mot Gästrikland och Dalarna - från Gävle och Mora ner till Norrköping. Området omfattar några av Sveriges mest dynamiska regioner, med stark tillväxt och goda affärsmöjligheter för att skapa långsiktiga kundrelationer. Vi ser gärna att du utgår från Uppsala, Örebro, Hallsberg, Nyköping, Eskilstuna eller Västerås med omnejd, där får du en perfekt bas för att täcka distriktet på ett effektivt och affärsdrivet sätt.
Vidare kommer du att vara en viktig del i att utforma kundplaner och se till att försäljningen och lönsamheten per kund uppfyller uppsatta mål. Du kommer att räkna på projekt och aktivt delta i kundens process, och utifrån det föreslå lösningar och produkter.
Vem är du?
Vi söker dig med dokumenterad erfarenhet av teknisk försäljning, med fördel mot industrin och du har därav en god teknisk förståelse. Framför allt värderar vi dina personliga egenskaper:
• Du bygger starka, långsiktiga relationer
• Du är affärsmässig, lyhörd och kan analysera kundens behov
• Du är en skicklig förhandlare och resultatinriktad säljare
• Du är strukturerad, nyfiken och har en passion för att göra affärer
• Du behärskar svenska och engelska obehindrat i tal och skrift och har B-körkort.
I början av din anställning får du en gedigen tvåveckorsutbildning vid vårt huvudkontor i Tyskland - för att snabbt komma in i Blickles produkter och verksamhet.
Om verksamheten
Blickle AB är en del av Blickle GmbH, som har tillverkat hjul och länkhjul i över 70 år. Moderbolaget har sin produktion och huvudkontor i Rosenfeld, Tyskland, och i koncernen finns 1350 anställda världen över och har en omsättning på 3 miljarder. Det gör Blickle till en av världens största tillverkare av hjul och länkhjul. I Sverige har Blickle kontor i Landskrona. För mer information, besök vår webbplats på www.blickle.se.
Tycker du att detta verkar intressant? Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan, utan sök tjänsten redan idag via vår hemsida, www.dreamwork.se
Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mail. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Mahlin Granelli Glyré på mahlin.glyre@dreamwork.se
