Area Sales Manager
Randstad AB / Säljarjobb / Jönköping Visa alla säljarjobb i Jönköping
2026-07-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Är du en erfaren och rutinerad teknisk säljare som vill driva försäljningsarbetet och ansvara för att utveckla MOTOREX marknad i distrikt Kalmar-, Jönköping- och Östergötlands län?
Som Area Sales Manager arbetar du på fältet och utgår från ditt hemkontor i regionen, med Alingsås som bas för gemensamma möten och utbildningar. Din vardag handlar om att planera, driva och utveckla försäljningen av MOTOREX högkvalitativa smörjmedel, kemikalier och rengöringsprodukter inom ditt distrikt.
Rollen kräver stor uthållighet och ett starkt självledarskap då du driver din egen region. Du kommer att bearbeta både nya prospekts och vårda befintliga kunder. Branschen kräver att du bygger ett gediget personligt förtroende innan en affär kan initieras, vilket innebär att du hanterar säljcykeln med tålamod och ser motgångar som en naturlig del på vägen mot framgång. Du tillhör ett erfaret svenskt team, samtidigt som du har nära kontakt med det internationella huvudkontoret i Schweiz.
Du kommer till ett tekniskt företag där produkternas komplexitet är hög. Fokus på den svenska marknaden ligger på entreprenad, skog, lantbruk och transportsektorn. Genom täta kundbesök och ett starkt relationsbyggande arbetar du självständigt och entreprenöriellt i din region.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. I rollen ingår förmåner som dator, mobiltelefon samt tjänstebil.
Rekryteringen sker i samarbete med Randstad och du ansöker genom att registrera ditt CV på randstad.se. För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Emily Hann. Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan därför komma att bli tillsatt före sista ansökningsdag.
Ansvarsområden
Det är ett krav att du har en teknisk eller mekanisk utbildning eller motsvarande praktisk erfarenhet. Det är även ett krav att du har en mekanisk förståelse och kunskap om tunga fordon, växellådor och komplexa maskiner för att kunna agera som en kompetent partner till mekaniker och experter.
Erfarenhet av teknisk uppsökande försäljning och relationsbyggande ute på fältet. Erfarenhet från olje-, smörjmedels- eller reservdelsbranschen är starkt meriterande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift, då engelska krävs för kontakt med huvudkontoret i Schweiz.
Det är obligatoriskt att du bor i det aktuella distriktet (Östergötland, Jönköping eller Kalmar län) och har ett upparbetat lokalt nätverk.
Du är resultatorienterad, självgående, uthållig och trivs i en roll med stort eget ansvar.
Grundläggande kunskaper i MS Office.Kvalifikationer
I rollen som teknisk säljare har du ett delat ansvar för att främja koncernens verksamheter och lönsamhet. Och kommer bland annat:
Aktivt söka upp, kontakta och besöka verkstäder, maskinägare och företag inom transport, entreprenad, lantbruk och skog.
Driva din region framåt för att nå uppsatta mål.
Etablera, vårda och utveckla långsiktiga affärsrelationer och partnerskap.
Delta på mässor, utställningar och regionala kundaktiviteter för att öka MOTOREX synlighet.
Självständigt dokumentera, planera och följa upp dina säljaktiviteter i företagets CRM-system.Om företaget
Motorex Nordic AB
MOTOREX är en välkänd schweizisk tillverkare av högkvalitativa smörjmedel och tekniska kemikalier. Företaget grundades 1917 av Arnold Bucher och är idag, trots sin globala framgång med försäljning i över 80 länder, ett familjeägt företag som styrs av tredje och fjärde generationen med huvudkontor och produktion i schweiziska Langenthal. Varumärket är för många starkt förknippat med motorsport och sin ikoniska gröna färg.
Globalt har koncernen cirka 400 anställda och ett sortiment på över 3 000 kemiska formuleringar fördelat på flera linjer – från den kända MOTO LINE och BIKE LINE till industriella specialoljor och Heavy Duty för tunga transport- och entreprenadfordon. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/39a4e579-318e-4e6b-96ab-6d6184731f24
554 54 JÖNKÖPING Arbetsplats
Motorex Nordic AB Jobbnummer
10010627