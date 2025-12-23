Area Sales Manager
2025-12-23
Area Sales Manager
Forsstrom High Frequency AB
Vill du ta fullt affärsansvar för en eller flera av Forsstroms strategiskt viktiga industrimarknader och arbeta med tekniskt ledande lösningar i internationella affärer?
Forsstrom söker nu en Area Sales Manager med tydligt säljfokus och stark teknisk förståelse, som ska utveckla och driva vår försäljning på internationella marknader inom vårt globala erbjudande.
Om rollen
Rollen som Area Sales Manager är kommersiell i grunden - du är säljare. Med teknik, relationer och affärsmannaskap som verktyg ansvarar du för att skapa tillväxt, bygga långsiktiga kundrelationer och utveckla vårt agent- och återförsäljarnätverk.
Du arbetar nära kunder, agenter och interna funktioner och är en central länk mellan marknadens behov och Forsstroms lösningar. Rollen kombinerar aktiv försäljning, teknisk rådgivning och strategiskt marknadsansvar.
Enhet: Marknad / Sälj
Rapporterar till: VP Marketing & Sales
Placeringsort: Sverige (resor förekommer frekvent internationellt)
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Affärs- och marknadsansvar
Ansvara för försäljning och affärsutveckling inom tilldelad marknad/region
Bygga, utveckla och förvalta relationer med kunder, agenter och återförsäljare
Arbeta strukturerat med marknadsplaner, pipeline och långsiktig tillväxt
Aktiv försäljning
Driva kunddialoger från behovsanalys till genomförd affär
Genomföra kundbesök, självständigt och tillsammans med agenter
Identifiera nya affärsmöjligheter och omsätta dem i konkreta affärer
Offertarbete och uppföljning
Ta fram tekniskt och kommersiellt välgrundade offerter
Säkerställa att kundens behov tydligt speglas i erbjudandet
Arbeta systematiskt med offertuppföljning och statistik
Tekniskt stöd och rådgivning
Fungera som tekniskt stöd gentemot kunder och agenter
Bidra med lösningsförslag i projekt- och applikationsdiskussioner
Representera Forsstroms tekniska kompetens på ett affärsmässigt sätt
Mässor och marknadsaktiviteter
Delta aktivt i mässor, kundevent och marknadsaktiviteter
Bidra i planering och genomförande tillsammans med agenter och partners
Representera Forsstrom professionellt på plats

Publicering sdatum
2025-12-23

Profil
Bakgrund och erfarenhet
Teknisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet av internationell maskinförsäljning
Dokumenterad förmåga att driva affärer och nå försäljningsmål
Erfarenhet av arbete via agenter och återförsäljare är meriterande
Språk och system
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Ytterligare språk är meriterande
Goda kunskaper i Officepaketet
Erfarenhet av affärssystem, gärna Monitor, är ett plus

Dina personliga egenskaper
Affärsdriven, självgående och strukturerad
Relationsskapande med tydligt säljfokus
Trygg i tekniska dialoger med kund
Van att arbeta internationellt och resa i tjänsten
Ansvar och befogenheter
Du ansvarar för att arbetet bedrivs så att bästa möjliga affärsresultat uppnås, i linje med gällande lagar, avtal samt Forsstroms policies och riktlinjer.
Rollen innebär mandat att initiera och genomföra åtgärder för att nå uppsatta mål inom givna ekonomiska ramar samt att agera vid avvikelser.
Varför Forsstrom?
Hos Forsstrom får du:
Ett tydligt affärsansvar inom en eller flera strategiskt viktiga marknader
Arbeta med världsledande teknik och ett starkt internationellt varumärke
Vara del av en långsiktig satsning där försäljning, teknik och eftermarknad hänger ihop
En organisation som kombinerar entreprenörsanda med struktur, kvalitet och tekniskt ledarskap
För att vi ska kunna hantera din ansökan effektivt ber vi dig att skicka ett mejl där du tydligt anger vilken roll du söker.
Vänligen skicka din ansökan till:rekrytering@forsstrom.com
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
E-post: rekrytering@forsstrom.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Area Sales Manager".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Forsstrom High Frequency AB
Datavägen 3
453 22 LYSEKIL Arbetsplats
