Area Manager - Hemfrid Syd
2026-05-05
Trivs du i en dynamisk roll där människor, ledarskap och kundupplevelse står i centrum? Motiveras du av att leda, inspirera och samtidigt vara operativ i vardagen? Då kan detta vara nästa steg för dig. Som Area Manager på Hemfrid får du en nyckelroll i vår fortsatta tillväxt i Region Syd.
Hemfrid (hemfrid.se) är Sveriges största företag inom tjänster i hemmet och en viktig del av den nybildade KEYTO-koncernen (keytogroup.com). Vi tror på kraften i en enklare vardag - och varje dag levererar våra tusentals medarbetare just den känslan i våra kunders hem.
Om rollen som Area Manager
Som Area Manager på Hemfrid har du ett personalansvar för en grupp av kollektivanställda medarbetare som levererar våra tjänster ute hos kund. Ditt främsta fokus är att säkerställa att dina medarbetare trivs, utvecklas och har rätt förutsättningar att leverera kundservice i världsklass - varje dag.
Du leder, coachar och följer upp ditt team, arbetar aktivt med resursplanering, schemaläggning och kompetensutveckling samt ansvarar för att bemanningen alltid är optimerad. För att skapa långsiktig trivsel och hållbar arbetsmiljö arbetar du proaktivt och ser till att nästa dags schema alltid är fullt fungerande.
I rollen hanterar du dagligen frågor och ärenden från både medarbetare och kunder, där du agerar flexibelt, effektivt och lösningsorienterat. Du ansvarar även för att ta in nya kunder i schemat, planera framåt samt hålla intervjuer inför kommande rekryteringar.
Tillsammans med ditt team arbetar du för att skapa lönsam tillväxt i området, där du inkluderar alla i de gemensamma målen och bygger en stark teamkänsla.
Vem söker vi?
Vi söker dig som kombinerar omtanke och tydlighet i ditt ledarskap med driv, struktur och affärsfokus gentemot våra kunder. Du tycker om att arbeta nära människor men också med siffror, måluppföljning och problemlösning. Du skapar trygghet i teamet samtidigt som du utvecklar kundrelationer och affärer. Avslutningsvis ser vi att du har en god analytisk förmåga och ett intresse för att arbeta mot tydligt uppsatta mål.
Centrala krav
Erfarenhet av arbetsledning och/eller personalansvar
Stark servicekänsla och fokus på kundvård
Obehindrade kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift
Praktiskt
Har du läst så här långt? Då är chansen stor att denna roll är något för dig!
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Vi arbetar med löpande urval och rekommenderar därför att skicka in din ansökan så snart som möjligt. Rollen kan placeras på både vårt Malmö- och Helsingborgskontor.
Vår rekryteringsprocess består av följande steg:
Urvalstester via Assessio
Digital intervju med ansvarig rekryterare
Fysisk intervju med teamet i Nyköping
Referenser och bakgrundskontroll
