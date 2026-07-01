ArcGIS plattformsingenjör
Statistiska centralbyrån / Datajobb / Örebro Visa alla datajobb i Örebro
2026-07-01
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statistiska centralbyrån i Örebro
, Hedemora
, Södertälje
, Skara
, Uppsala
eller i hela Sverige
Handlingskraftig och samhällsintresserad? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss. Statistikmyndigheten SCB är landets största och främsta kunskapskälla inom statistik. Vår statistik används överallt, hemma vid köksbordet, i nyhetsrapporteringen och av beslutsfattare i riksdag och regering.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-01Arbetsuppgifter
Vi söker en ArcGIS plattformsingenjör som får ansvar i ett team för vår ArcGIS-plattform. Rollen är viktigt till vår statistikproduktion och innebär att du förvaltar, vidareutvecklar och är den tekniska experten på en stabil och säker geografiskt informationssystem (GIS) plattform som används av verksamhetens GIS specialister.
Du fungerar som länken mellan IT plattformen och användarna, där användarna är experter på att producera analyser och statistik i kartform. Ditt fokus är plattformens tillgänglighet, prestanda, säkerhet och livscykelhantering så att användarna kan fokusera på sitt analysarbete.
Vill du arbeta med ArcGIS-plattformen och tillhörande infrastruktur där du får:
• Förvalta och vidareutveckla ArcGIS Enterprise / ArcGIS Server plattformen
• Ha ett helhetsansvar och fungera som teknisk expert på ArcGIS
• Sätta upp, konfigurera och optimera ArcGIS miljöer
• Ansvara för patchning, uppgraderingar och livscykelhantering av plattformen
• Felsöka och hantera incidenter kopplat till ArcGIS och dess beroenden
• Övervaka plattformens tillgänglighet, prestanda och kapacitet
• Arbeta med databaser kopplade till GIS lösningar (helst Microsoft SQL Server)
• Samarbeta nära GIS användare och stötta dem ur ett plattformsperspektiv
• Bidra till stabilitet, säkerhet och efterlevnad av interna riktlinjer
• Delta i arkitektur och förbättringsarbete kring GIS och plattformsmiljön
då tror vi att den här tjänsten kan vara riktigt intressant för dig!Kvalifikationer
Vi vill att du har:
• Akademisk examen med inriktning mot IT systemvetenskap, GIS eller motsvarande utbildning/arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift
• Minst ett års aktuell praktisk erfarenhet av ArcGIS plattformen i produktionsmiljö
• Minst ett års aktuell erfarenhet av installation, konfiguration, patchning och uppgradering av plattformar
• Minst ett års aktuell erfarenhet av felsökning och drift av serverbaserade applikationer
• Minst ett års aktuell databaskunskap, gärna Microsoft SQL Server
• God förståelse för hur ArcGIS Server / ArcGIS Enterprise är uppbyggt
• Förståelse för hur GIS plattformar samverkar med infrastruktur, nätverk och säkerhet
• Förmåga att arbeta nära användare med hög domänkompetens
Det är även meriterande om du har:
• Erfarenhet av övervakning och prestandaoptimering av ArcGIS miljöer
• Arbetat med geodatabaser
• Erfarenhet av Windows Server miljöer
• Erfarenhet av scripting och automatisering med exempelvis PowerShell eller Python
• Arbetat i plattformsteam eller central IT funktion
• Erfarenhet av arbeta med hög tillgänglighet och redundans inom GIS-plattformar
För att trivas och lyckas i rollen behöver du ha en god samarbetsförmåga och uppskatta att arbeta nära olika intressenter. Du bygger förtroendefulla relationer, kommunicerar tydligt och bidrar aktivt till teamets gemensamma resultat.
Du arbetar strukturerat och tar ansvar för att planera, prioritera och genomföra ditt arbete på ett effektivt sätt. Eftersom rollen innebär ansvar för en verksamhetskritisk plattform är du noggrann, kvalitetsmedveten och har ett starkt fokus på stabilitet, säkerhet och långsiktigt hållbara lösningar.
Vi söker dig som har ett genuint tekniskt intresse och som vill utveckla och fördjupa din specialistkompetens inom ArcGIS-plattformen. Du delar gärna med dig av dina kunskaper, fungerar som ett stöd för kollegor och håller dig uppdaterad om nya tekniska möjligheter och arbetssätt.
Rollen ställer också krav på god analytisk förmåga. Du trivs med att felsöka komplexa problem, identifiera grundorsaker och omsätta analys till praktiska och väl avvägda lösningar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Den här tjänsten finns på sektionen för IT/IOS/PL i Örebro. Utifrån verksamhetens förutsättning finns det möjlighet att även arbeta viss tid hemifrån.
Anställningen är tillsvidare och inleds vanligtvis med sex månaders provanställning. Tillträdesdatum kommer vi överens om.
Hos oss är alla medarbetares kompetens och potential viktig. Vi tror på en inkluderande kultur där vi drar nytta av vår mångfald och våra olikheter. Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.
Du ansöker genom att registrera ditt CV på svenska. Bifoga ditt examensbevis med kursförteckning. Krav på akademiska poäng som inte ingår i en examen ska verifieras genom studieintyg/registerutdrag. I din ansökan får du besvara ett antal urvalsfrågor i vårt rekryteringssystem som du kommer till när du klickar på Ansök nedan. Vid denna rekrytering kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Om du har skyddade personuppgifter, vänligen kontakta HR-partner via SCB:s växel.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SCB2026/580". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statistiska Centralbyrån
(org.nr 202100-0837)
Åkullegatan 14 (visa karta
)
701 89 ÖREBRO Arbetsplats
SCB, IT Kontakt
Ordförande, ST vid SCB
Jonas Olofsson 010-479 40 00 Jobbnummer
9986278