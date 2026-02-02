Arborist Solna
Wasa Trädfällning AB / Trädgårdsanläggarjobb / Stockholm Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wasa Trädfällning AB i Stockholm
Om jobbet
Wasa Trädfällning söker flera erfarna och engagerade arborister
Wasa Trädfällning växer och söker nu flera arborister på heltid till vårt team i Solna. Vi arbetar med professionell trädvård åt kommuner, fastighetsbolag, företag och privatpersoner och sätter alltid säkerhet, kvalitet och kundnöjdhet i fokus.Publiceringsdatum2026-02-02Om tjänsten
Som arborist hos oss får du ett varierande, ansvarsfullt och praktiskt arbete där du dagligen arbetar med träd i många olika miljöer. Våra uppdrag utförs främst åt kommuner, fastighetsbolag och företag, men även åt privatpersoner, vilket innebär stor variation i både arbetsplatser och arbetsuppgifter.
Arbetet kan omfatta allt från löpande trädvård i offentliga miljöer och bostadsområden till mer avancerade uppdrag i tätbebyggda områden med höga krav på säkerhet och precision.
Du kommer att arbeta med träd i parker, längs gator, på innergårdar, industriområden och i privata trädgårdar. Arbetet sker ofta i komplexa miljöer där hänsyn måste tas till människor, byggnader, trafik, elledningar och annan infrastruktur. Detta ställer höga krav på planering, riskbedömning och ett professionellt arbetssätt.
I rollen som arborist hos oss förväntas du ta ansvar för ditt arbete, följa gällande säkerhetsföreskrifter och bidra till ett gott samarbete i teamet. Du är även en viktig representant för företaget ute hos kund och har därför ett serviceinriktat och professionellt bemötande. Arbetet är fysiskt krävande och sker huvudsakligen utomhus året runt, vilket kräver att du trivs med ett aktivt arbete i varierande väderförhållanden.
Vi söker dig som
Har B-körkort
Har relevant motorsågsutbildning (t.ex. A-C eller motsvarande)
Har arboristutbildning och/eller certifiering, exempelvis ISA, ETW eller utbildning från Hvilan
Har minst 2 års dokumenterad arbetserfarenhet som arborist eller inom kvalificerat trädarbete
Är trygg i ditt yrkesutövande och van vid att arbeta i både enkla och mer komplexa miljöer
Har ett starkt säkerhetstänk och god förståelse för riskbedömning
Meriterande
BE-körkort
Vi erbjuder
Konkurrenskraftiga löner
Kollektivavtal
Ett grymt och sammansvetsat team med hög yrkeskompetens
Goda utvecklingsmöjligheter inom trädvård och arboristyrket
En trygg anställning i ett växande och stabilt bolag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post
E-post: viktor@wasatradfallning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wasa Trädfällning AB
(org.nr 559233-0558), https://www.wasatradfallning.se/ Jobbnummer
9717391