Arborist
2025-12-11
Arborist sökes - Bli en del av vårt professionella trädteam!
Vi på Svensk Trädservice AB söker en skicklig och engagerad arborist som vill arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet, säkerhet och god service. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.Publiceringsdatum2025-12-11Arbetsuppgifter
Trädfällning, sektionsfällning och avancerad klättring.
Beskärning av träd i olika miljöer.
Bedömning av trädens hälsa och säkerhet.
Arbeta med olika maskiner och utrustning inom trädservice.
Samarbete med kollegor i planering och genomförande av projekt.
Vi söker dig som:
Är utbildad arborist eller har motsvarande erfarenhet.
Har god klättervana och trygghet i både SRT/DRT.
Har ett högt säkerhetstänk och arbetar noggrant.
Är ansvarstagande, självständig och har lätt för att samarbeta.
Har B-körkort (BE är meriterande).
Svenska i tal och skrift.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete i ett härligt och professionellt team.
Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar.
Moderna maskiner och utrustning.
Bra arbetsvillkor och trygga anställningsformer.
Ett arbetsklimat där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.
Är du den vi söker? Skicka din ansökan och CV till johan@svensktradservice.se
och berätta varför du vill bli en del av vårt gäng.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: johan@svensktradservice.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Trädservice AB
(org.nr 559100-9682) Körkort
