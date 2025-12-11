Arborist

Svensk Trädservice AB / Trädgårdsanläggarjobb / Nacka
2025-12-11


Visa alla trädgårdsanläggarjobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Svensk Trädservice AB i Nacka, Värmdö eller i hela Sverige

Arborist sökes - Bli en del av vårt professionella trädteam!
Vi på Svensk Trädservice AB söker en skicklig och engagerad arborist som vill arbeta i ett växande företag med fokus på kvalitet, säkerhet och god service. Hos oss får du ett varierande arbete där ingen dag är den andra lik.

Publiceringsdatum
2025-12-11

Arbetsuppgifter
Trädfällning, sektionsfällning och avancerad klättring.

Beskärning av träd i olika miljöer.

Bedömning av trädens hälsa och säkerhet.

Arbeta med olika maskiner och utrustning inom trädservice.

Samarbete med kollegor i planering och genomförande av projekt.

Vi söker dig som:
Är utbildad arborist eller har motsvarande erfarenhet.

Har god klättervana och trygghet i både SRT/DRT.

Har ett högt säkerhetstänk och arbetar noggrant.

Är ansvarstagande, självständig och har lätt för att samarbeta.

Har B-körkort (BE är meriterande).

Svenska i tal och skrift.

Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete i ett härligt och professionellt team.

Möjlighet till vidareutbildning och certifieringar.

Moderna maskiner och utrustning.

Bra arbetsvillkor och trygga anställningsformer.

Ett arbetsklimat där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus.

Är du den vi söker? Skicka din ansökan och CV till johan@svensktradservice.se och berätta varför du vill bli en del av vårt gäng.
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: johan@svensktradservice.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Svensk Trädservice AB (org.nr 559100-9682)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9640488

Prenumerera på jobb från Svensk Trädservice AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Svensk Trädservice AB: