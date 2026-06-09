Arbetsterapeut vuxenpsykiatri
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2026-06-09
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Vi söker nu en engagerade och positiva arbetsterapeut till vårt team inom vuxenpsykiatrin! Här får du arbeta i moderna, nybyggda lokaler samtidigt som du får ett djupt meningsfullt och utvecklande arbete som göra skillnad på riktigt!
Vårt team består av fem arbetsterapeuter, en fysioterapeut och ett arbetsterapibiträde som vill att du ska lyckas i ditt uppdrag. Som arbetsterapeut hos osstillämpar du funktionsbedömning och behandling för vuxenpsykiatrins patienter, vilket genomförs i flera avseenden och innefattar intervju samt observation i aktivitet utifrån standardiserade bedömningsinstrument. Du kartlägger individens resurser och funktionsnedsättningar, både självständigt och i team, med mål att skapa trygghet, kontinuitet och bättre mående. Du bidrar aktivt till en positiv arbetsmiljö och arbetsglädje.
För att du ska känna dig trygg i din roll kommer vi erbjuda relevanta utbildningar.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut eller inom kort är det. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet som arbetsterapeut. Vi vill att du som söker har intresse för psykiatri.
Du har en god förmåga att självständigt organisera ditt arbete på ett effektivt och strukturerat sätt.
Som person ser du värdet av samarbete och kan bygga samt behålla goda relationer med patienter och kollegor.
I linje med Region Kalmar Läns strategi: "Varje dag lite bättre – kraften hos många!" förstår du vinsten med att tillsammans dela kunskap och erfarenheter för att självständigt likväl som team fortsätta utvecklas.
Vi tror att du, liksom vi, värdesätter omtanke och arbetsglädje samt vill aktivt bidra till vår gemensamma arbetsmiljö.
Vi kommer att fästa stor vikt vid dina personliga egenskaper, för att både du och vi ska trivas med att arbeta tillsammans.
Din framtida arbetsplats
Du kommer att arbeta i nybyggda och moderna lokaler speciellt anpassade för specialistpsykiatrin. Dessa lokaler främjar en effektiv samordning inom psykiatrins verksamheter och erbjuder en trivsam miljö för dig, med rymliga personalutrymmen samt en vacker utsikt över Kalmarsund och Öland. Vi är en klinik med 37 vårdplatser och cirka 230 anställda. Här finns tre heldygnsvårdsavdelningar och två öppenvårdsmottagningar.
Vill du få en inblick i hur det är att arbeta hos oss och varför våra medarbetare trivs i psykiatrin? Läs mer här: Arbeta inom psykiatrin | Region Kalmar Län
Vi ingår i psykiatriförvaltningen i Region Kalmar län. Inom förvaltningen arbetar totalt 600 medarbetare med specialistpsykiatrisk vård för vuxna, barn- och ungdomar, rättspsykiatrisk vård samt rehabiliteringsvård. Vi arbetar utifrån visionen: En specialistpsykiatri i framkant.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling.
Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete – varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073), https://regionkalmar.se/
Länssjukhuset (visa karta
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391 26 KALMAR Arbetsplats
Psykiatriförvaltningen Kontakt
Pierre Magnusson, chef 010-3581489 Jobbnummer
9955262