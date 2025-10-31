Arbetsterapeut, tillsvidareanställning
2025-10-31
, Tomelilla
, Skurup
, Hörby
, Ystad
eller i hela Sverige
Våra 1300 medarbetare spelar en viktig roll för Sjöbos utveckling och välfärd. Vi strävar kontinuerligt efter att bli en mer attraktiv och jämlik arbetsgivare, och erbjuder våra medarbetare ett brett friskvårdsutbud, rökfri arbetstid och flexibla arbetstider där det är möjligt.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen ryms verksamheterna äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, kommunal primärvård samt kommunens måltidsverksamhet.
Vård och omsorgsförvaltningen i Sjöbo kommun arbetar efter visionen om Ett Gott Liv Varje Dag för våra kunder.Publiceringsdatum2025-10-31Arbetsuppgifter
Då en av våra medarbetare ska prova en annan tjänst så söker nu en arbetsterapeut till kommunal verksamhet i särskilt och ordinärt boende. Vi erbjuder dig ett meningsfullt och stimulerande arbete tillsammans med medarbetare som har lång erfarenhet och bred kunskap. Vi arbetar teambaserat och all legitimerad personal utgår från gemensamma lokaler.
Vi är stolta över att ha en MAR och en kvalitets- och utbildningsansvarig medarbetare i kommunen som båda bidrar till kvalitetssäkring och patientsäkerhet.
Personlig kompetensutveckling/utbildning ser vi som ett naturligt inslag i det ständiga kvalitetsarbetet.
Arbetet innebär bedömningar, träning, utprovning av hjälpmedel, handledning till kunder och personal samt övriga i yrket förekommande arbetsuppgifter.
Dokumentation sker i LifeCare.Kvalifikationer
Legitimerad arbetsterapeut.
Du arbetar självständigt och fattar egna beslut men har en god förmåga att samarbeta och pedagogiskt dela med dig av kunskap och information.
Du är engagerad, lyhörd, kommunikativ och har ett gott bemötande.
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift samt god datavana.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav
Vi gör löpande urval.
ÖVRIGT
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Sjöbo är en expansiv kommun mitt i södra Skåne. Här bor 19 500 invånare som har nära till den omväxlande naturen och många olika boendeformer att välja på. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/127". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sjöbo kommun
(org.nr 212000-1090), https://www.sjobo.se/jobb-och-arbetsmarknad/att-jobba-hos-oss/personalformaner.html Arbetsplats
Sjöbo kommun, Kommunal primärvård Vård och omsorgsförvaltningen, Kontakt
Verksamhetschef Kommunal primärvård
Beatrice Walldén Beatrice.Wallden@sjobo.se 0416-27149 Jobbnummer
9582599